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Published Сегодня, 08:34

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Updated Сегодня, 08:43

В Башкирии эвакуируют учащихся 110 школы из-за задымления

В Уфе эвакуируют учащихся 110 городской школы

15 апреля 2024, 08:34
Фото: 1MI

В Башкирии эвакуируют учащихся 110 школы из-за задымления

На улице оказались сотни детей.

В соцсетях появилась новость об эвакуации учащихся и сотрудников уфимской школы № 110. Есть вероятность, что это произошло из-за задымления в здании. На просторах интернета уже начали появляться комментарии очевидцев ситуации в школе:

«Среди уроков зазвенела тревога. Мы как раз контрольную писали. Быстро встали и пошли к выходу, я даже куртку не захватил. Стоим ждём. Прохладно», «Я дыма не видела, наверное, снова учебная тревога. Ладно, зато весело», «Проходили мимо школы, народу много стоит, кто-то раздетый, кто-то вейп стоит дымит. Может плановая тревога была», — пишут очевидцы.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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