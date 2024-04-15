В Уфе эвакуируют учащихся 110 городской школы

«Среди уроков зазвенела тревога. Мы как раз контрольную писали. Быстро встали и пошли к выходу, я даже куртку не захватил. Стоим ждём. Прохладно», «Я дыма не видела, наверное, снова учебная тревога. Ладно, зато весело», «Проходили мимо школы, народу много стоит, кто-то раздетый, кто-то вейп стоит дымит. Может плановая тревога была», — пишут очевидцы.