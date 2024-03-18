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Published Сегодня, 08:34

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Updated Сегодня, 08:36

Жителя Башкирии объявили в розыск за неуплату алиментов

Житель Башкирии накопил долгов по алиментам более чем на 1 млн рублей

18 марта 2024, 08:34
Фото: 1MI

Жителя Башкирии объявили в розыск за неуплату алиментов

Мужчину объявили в объявили в исполнительный розыск, сообщает ГУФССП России по Республике Башкортостан.

Судебные приставы Туймазов и Туймазинского района разыскивают Анатолия Яковлева, 1988 года рождения. Мужчина систематически не выплачивал алименты на содержание своего 14-летнего сына. Общая сумма задолженности превысила 1 млн рублей.

Фото: ГУФССП России по Республике Башкортостан.

«В соответствии с Федеральным законодательством „Об исполнительном производстве“ в отношении должника применен весь комплекс принудительных и обеспечительных мер, в том числе гражданин ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации. Предположительно, он скрывается на территории другого региона, занимается сварочными работами», —информируют в региональной службе судебных приставов.

Все, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данного гражданина, могут сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефонам: 8 (987) 58-26-16, 8 (347) 273-56-40.

Напомним, ранее пресс-служба Курултая сообщала, что в марте депутаты регионального парламента намерены принять закон об алиментах для мужей, воспитывающих детей без супруги. Алименты, по словам спикера Курултая Константина Толкачева, смогут потребовать бывшие супруги, осуществляющие фактический уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения.

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#Общество#Новости Башкирии#Приставы#Розыск
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