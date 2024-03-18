Житель Башкирии накопил долгов по алиментам более чем на 1 млн рублей

«В соответствии с Федеральным законодательством „Об исполнительном производстве“ в отношении должника применен весь комплекс принудительных и обеспечительных мер, в том числе гражданин ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации. Предположительно, он скрывается на территории другого региона, занимается сварочными работами», —информируют в региональной службе судебных приставов.