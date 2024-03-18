Житель Башкирии накопил долгов по алиментам более чем на 1 млн рублей

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Судебные приставы Туймазов и Туймазинского района разыскивают Анатолия Яковлева, 1988 года рождения. Мужчина систематически не выплачивал алименты на содержание своего 14-летнего сына. Общая сумма задолженности превысила 1 млн рублей.
«В соответствии с Федеральным законодательством „Об исполнительном производстве“ в отношении должника применен весь комплекс принудительных и обеспечительных мер, в том числе гражданин ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации. Предположительно, он скрывается на территории другого региона, занимается сварочными работами», —информируют в региональной службе судебных приставов.
Все, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данного гражданина, могут сообщить в дежурную часть ГУФССП России по РБ по телефонам: 8 (987) 58-26-16, 8 (347) 273-56-40.
Напомним, ранее пресс-служба Курултая сообщала, что в марте депутаты регионального парламента намерены принять закон об алиментах для мужей, воспитывающих детей без супруги. Алименты, по словам спикера Курултая Константина Толкачева, смогут потребовать бывшие супруги, осуществляющие фактический уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения.