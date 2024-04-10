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В столице Башкирии на ремонт Проспекта Октября готовы потратить 132 млн рублей

В Уфе 1 км тротуара отремонтируют за 132 миллиона рублей

10 апреля 2024, 06:00
Фото: 1MI

В столице Башкирии на ремонт Проспекта Октября готовы потратить 132 млн рублей

Ремонт планируют завершиться до конца июля.

Масштабные работы запланированы по ремонту тротуара на Проспекте Октября. Речь идёт о четной стороне улицы, начиная от бульвара Саид-Галиева до Северного проезда. Если быть точнее, данная территория, длиною 1 км, расположена в районе столичной администрации

Согласно техническому заданию предстоит провести демонтаж старых бордюров, снять поврежденное асфальтовое покрытие, а также разобрать брусчатку в том месте, где она сохранилась. После чего на этом участке дороге будет выровнен нижний слой основания тротуара, исполнителю предстоит установить новые бордюры из природного камня, и завершить работы укладкой нового асфальта. В планах стоит и замена колодезных люков с обязательным условием. На их крышках должна фигурировать отлитая надпись: «Уфа». Обновлению подлежат и дождевые лотки.

Все ремонтные работы должны будут завершиться до 31 июля 2024 года. Кто возьмется за исполнение данных работ согласно муниципальному контракту, станет известно после проведения торгов 7 мая.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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