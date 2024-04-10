В Уфе 1 км тротуара отремонтируют за 132 миллиона рублей

Согласно техническому заданию предстоит провести демонтаж старых бордюров, снять поврежденное асфальтовое покрытие, а также разобрать брусчатку в том месте, где она сохранилась. После чего на этом участке дороге будет выровнен нижний слой основания тротуара, исполнителю предстоит установить новые бордюры из природного камня, и завершить работы укладкой нового асфальта. В планах стоит и замена колодезных люков с обязательным условием. На их крышках должна фигурировать отлитая надпись: «Уфа». Обновлению подлежат и дождевые лотки.