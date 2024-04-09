В Уфе уровень воды у Монумента дружбы поднялся до 4,5 м

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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По данным и. о. начальника ведомства, на реке Белой у Монумента дружбы уровень воды за последние сутки поднялся на 43 см. Сейчас уровень воды составляет 441 см, выход на пойму произойдет при 600 см.
Кроме того, более чем на полметра поднялась вода в микрорайоне Шакша на реке Уфе — до 354 см (выход на пойму — 830 см).
«На контроле остаются 39 случаев подтоплений в 19 муниципальных образованиях: Архангельский, Бакалинский, Белорецкий, Бижбулякский, Бурзянский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Кугарчинский, Куюргазинский, Краснокамский, Мечетлинский, Миякинский, Стерлитамакский, Туймазинский, Хайбуллинский, Чишминский районы и в городах Уфа и Стерлитамак. Из них 15 случаев подтопления автодорог, 12 случаев подтопления низководных мостов, остальные случаи, связанные с подтоплениями 117 придомовых территорий, 1056 садовых участков и 86 садовых домов», — сообщил Первов.