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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Орске от прорыва дамбы погибло четверо человек

В Орске от прорыва дамбы погибло четверо человек

6 апреля 2024, 12:54
Фото: 1MI

В Орске от прорыва дамбы погибло четверо человек

Число погибших от прорыва дамбы в Орске выросло до четырех человек.

Число погибших при наводнении в Орске выросло до четырех. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на свой источник.

Напомним, вчера, 5 апреля, в Орске произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. По информации пресс-службы губернатора и правительства региона, в Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков, эвакуировано 4208 человек, в пунктах временного размещения находятся 427 жителей.

В прокуратуре региона заявили, что прорыв дамбы произошел «в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии». Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Отметим, что сооружение было введено в эксплуатацию в 2010 году.

#Происшествия#Андрей Королев#Новости
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