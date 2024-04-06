В Орске от прорыва дамбы погибло четверо человек

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Число погибших при наводнении в Орске выросло до четырех. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на свой источник.
Напомним, вчера, 5 апреля, в Орске произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. По информации пресс-службы губернатора и правительства региона, в Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков, эвакуировано 4208 человек, в пунктах временного размещения находятся 427 жителей.
В прокуратуре региона заявили, что прорыв дамбы произошел «в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии». Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Отметим, что сооружение было введено в эксплуатацию в 2010 году.