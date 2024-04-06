В Орске от прорыва дамбы погибло четверо человек

В прокуратуре региона заявили, что прорыв дамбы произошел «в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии». Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Отметим, что сооружение было введено в эксплуатацию в 2010 году.