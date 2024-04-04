В Башкирии выплаты «детям войны» проиндексируют в 2025 году

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Известно, что региональный бюджет на будущий год будет сразу закладываться с учётом проиндексированных выплат ветеранам, приравненным к категории «дети войны». По закону к ней относятся жители республики, которые родились в период с 1927 до 1945 г. г.
«К следующему году при проектировании бюджета на 2025 года и на плановый период 2026 и 2027 гг. мы предусмотрим данную выплату в связи с подготовкой к празднованию 80-летия Великой Победы», — сообщила глава Министерства финансов республики. Лира Игтисамова.
О точно сумме выплат в ведомстве объяснили, она будет сформирована как только пройдёт процедуру индексации с учетом инфляции.