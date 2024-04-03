В России повысили штрафы за игнорирование спецслужб

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Новый закон в повышает ответственность за эксплуатационные работы с газовым оборудованием. В частности, это самостоятельная замена газового оборудования без ведома спецорганизации, а также отсутствие соглашения с аварийно-диспетчерской службой и неправильное техобслуживание.
В числе изменений — повышение штрафов за недопуск специалистов вентиляционной и газовой службы, которые ежегодно проводят осмотр квартир. Если ранее для граждан штраф составлял 1-2 тыс. руб., то теперь он увеличился до 5-10 тыс. руб. Для предприятий размер штрафа составляет от 200 до 500 тыс. руб.
Депутаты считабт, что эти меры актуальны, поскольку многие чрезвычайные ситуации связаны с плохим состоянием газовых бытовых и промышленных систем.
Подробнее — в материале Newia.