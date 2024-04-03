В России повысили штрафы за игнорирование спецслужб

В числе изменений — повышение штрафов за недопуск специалистов вентиляционной и газовой службы, которые ежегодно проводят осмотр квартир. Если ранее для граждан штраф составлял 1-2 тыс. руб., то теперь он увеличился до 5-10 тыс. руб. Для предприятий размер штрафа составляет от 200 до 500 тыс. руб.