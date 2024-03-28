Заработная плата хоккеистов «Салавата Юлаева» удивила даже самых богатых уфимцев

Так, нападающий команды Джош Ливо заключил новое соглашение с клубом. Теперь годовой доход спортсмена составит 85 млн рублей. По словам агента игрока Ивана Ботева, именно на такой сумме сошлись форвард Ливо и хоккейный клуб «Салават Юлаев».