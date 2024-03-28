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Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

В Башкирии озвучили зарплату одного из хоккеистов «Салавата Юлаева»

Заработная плата хоккеистов «Салавата Юлаева» удивила даже самых богатых уфимцев

28 марта 2024, 04:39
Фото: 1MI

В Башкирии озвучили зарплату одного из хоккеистов «Салавата Юлаева»

Спортсмен будет получать миллионы.

Так, нападающий команды Джош Ливо заключил новое соглашение с клубом. Теперь годовой доход спортсмена составит 85 млн рублей. По словам агента игрока Ивана Ботева, именно на такой сумме сошлись форвард Ливо и хоккейный клуб «Салават Юлаев».

30-летний спортсмен выступает в составе уфимской команды с сезона-2023/2024. Лево сыграл 40 матчей в регулярном чемпионате и показатели его весьма впечатляют. Он сумел набрать 38 (15+23) очков при показателе полезности +11 и 14 минутах штрафа.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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