В Башкирии отменены развлекательные мероприятия из-за теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Updated Сегодня, 04:31
В знак скорби и солидарности с жителями Подмосковья по решению Главы республики Радия Хабирова в Башкортостане отменены развлекательные мероприятия 23 и 24 марта.
Напомним, вчера вечером, 22 марта, перед концертом в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошло вооруженное нападение. Несколько человек ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. Вскоре после этого в здании начался пожар. Следственный комитет завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК), по данным ведомства на данный момент известно о более 60 погибших.