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Updated Сегодня, 04:31

В Башкирии отменены развлекательные мероприятия из-за теракта в «Крокусе»

23 марта 2024, 04:29

В Башкирии отменены развлекательные мероприятия из-за теракта в «Крокусе»

Радий Хабиров отменил развлекательные мероприятия в регионе из-за теракта в подмосковном концертном зале.

В знак скорби и солидарности с жителями Подмосковья по решению Главы республики Радия Хабирова в Башкортостане отменены развлекательные мероприятия 23 и 24 марта.

Напомним, вчера вечером, 22 марта, перед концертом в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошло вооруженное нападение. Несколько человек ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. Вскоре после этого в здании начался пожар. Следственный комитет завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК), по данным ведомства на данный момент известно о более 60 погибших.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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