Рэпер из Уфы Моргенштерн* заявил о готовности оплатить лечение пострадавшим в теракте

Напомним, вчера вечером, 22 марта, перед концертом в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошло вооруженное нападение. Несколько человек ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. Вскоре после этого в здании начался пожар. Следственный комитет завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК), по данным ведомства на данный момент известно о 60 погибших и более 100 пострадавших.