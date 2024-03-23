Рэпер из Уфы Моргенштерн* заявил о готовности оплатить лечение пострадавшим в теракте

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Рэпер из Уфы Моргенштерн* заявил, что готов оплатить пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» расходы на лечение и восстановление.
— Если вы потеряли родного человека или кормильца семьи — мы так же готовы помочь в ближайшее время, но в приоритете пострадавшие — те, кому нужна помощь прямо сейчас, — написал музыкант.
Напомним, вчера вечером, 22 марта, перед концертом в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошло вооруженное нападение. Несколько человек ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. Вскоре после этого в здании начался пожар. Следственный комитет завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК), по данным ведомства на данный момент известно о 60 погибших и более 100 пострадавших.
* признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.