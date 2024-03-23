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Моргенштерн* вызвался оплатить лечение пострадавшим при теракте

Рэпер из Уфы Моргенштерн* заявил о готовности оплатить лечение пострадавшим в теракте

23 марта 2024, 06:34
Фото: 1MI

Моргенштерн* вызвался оплатить лечение пострадавшим при теракте

Известный рэпер из Уфы вызвался финансово помочь с лечением тем, кто пострадал в теракте в «Крокус Сити Холле»

Рэпер из Уфы Моргенштерн* заявил, что готов оплатить пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» расходы на лечение и восстановление.

— Если вы потеряли родного человека или кормильца семьи — мы так же готовы помочь в ближайшее время, но в приоритете пострадавшие — те, кому нужна помощь прямо сейчас, — написал музыкант.

Напомним, вчера вечером, 22 марта, перед концертом в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошло вооруженное нападение. Несколько человек ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. Вскоре после этого в здании начался пожар. Следственный комитет завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК), по данным ведомства на данный момент известно о 60 погибших и более 100 пострадавших.

* признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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