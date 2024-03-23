Новые подробности трагедии: число погибших при теракте выросло до 115 человек

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Как сообщается в пресс-службе СК России, количество погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье выросло до 115 человек — при разборе завалов найдены еще тела погибших. Вероятно, это не окончательная статистика, потому что работы на территории разрушенного комплекса еще продолжаются.
Ранее Министерство здравоохранения Московской области опубликовало на своем официальном сайте список погибших — в нем представлены имена 37 человек.
Более 100 человек остаются в больницах после теракта, поименный список опубликовало МЧС РФ.
Как сообщается в Центре общественных связей ФСБ России, спецслужбы задержали 11 человек, включая 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте, работа по выявлению пособников продолжается. Установлено, что теракт был тщательно спланирован.