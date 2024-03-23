Новые подробности трагедии: число погибших при теракте выросло до 115 человек

Как сообщается в пресс-службе СК России, количество погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье выросло до 115 человек — при разборе завалов найдены еще тела погибших. Вероятно, это не окончательная статистика, потому что работы на территории разрушенного комплекса еще продолжаются.