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Posted Сегодня, 18:53

Published Сегодня, 18:53

Modified Сегодня, 19:12

Updated Сегодня, 19:12

В Москве отменили все массовые мероприятия

Собянин отменил в Москве все мероприятия

22 марта 2024, 18:53
Фото: Maxim Shemetov / REUTERS

В Москве отменили все массовые мероприятия

В одном из столичных торговых центров произошел ужасный теракт.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в столице все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в связи с терактом 22 марта. Об этом градоначальник написал у себя в соцсетях.

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«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал Собянин.

Ранее мэр Москвы выразил соболезнования близким погибших и дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося.

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