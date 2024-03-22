Собянин отменил в Москве все мероприятия

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в столице все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в связи с терактом 22 марта. Об этом градоначальник написал у себя в соцсетях.
«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал Собянин.
Ранее мэр Москвы выразил соболезнования близким погибших и дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося.