Стрельба в «Крокус Сити Холл»: что известно на данный момент

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
По неподтвержденным данным, минимум пять вооруженных людей входили в группу, устроившую расстрел. Они начали с холла здания и стреляли по людям, которые в тот момент были там. Отметим, что вечером в «Крокурсе» проходил концерт группы «Пикник».
Неизвестные с жестокостью расправлялись со всеми на своем пути, о чем свидетельствуют кадры очевидцев в федеральных Telegram-каналах.Mkset не может их прикрепить к новости по этическим соображениям.
После стрельбы в здании раздался взрыв. Предварительно, злоумышленники устроили пожар. В «Крокусе» остаются сотни людей, некоторые из них укрывались во всевозможных помещениях. Часть могли прятаться на -1 этаже, а другие отрезаны огнем.
Пожарные не могли начать тушение возгорания и спасение людей, ожидая спецназ. На место направили вертолеты, чтобы ликвидировать огонь. ФСБ заявили, что специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.
По неподтвержденным данным, 40 человек погибли, более 130 ранены в результате стрельбы. Группа «Пикник» якобы выступить перед слушателями не успела — музыканты были в гримерке, когда началась стрельба. Они не пострадали.
У «Кроскуса» работают около полусотни бригад скорой медицинской помощи. Они готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется, заявили в минздраве региона.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже знает о трагедии. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Градоначальник дал распоряжение оказать необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося.