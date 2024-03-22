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Posted Сегодня, 18:44

Published Сегодня, 18:44

Modified Сегодня, 18:58

Updated Сегодня, 18:58

Число погибших после стрельбы в «Крокус Сити Холл» выросло до 40

Стрельба в «Крокус Сити Холл»: что известно на данный момент

22 марта 2024, 18:44
Фото: Раньше всех. Ну почти

Число погибших после стрельбы в «Крокус Сити Холл» выросло до 40

Вечером 22 марта неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия в здании торгово-развлекательного комплекса «Крокус Сити Холл». Трагедия сопровождалась взрывами и пожаром. Что известно о нападении на культурный объект в Подмосковье — в материале Mkset.

По неподтвержденным данным, минимум пять вооруженных людей входили в группу, устроившую расстрел. Они начали с холла здания и стреляли по людям, которые в тот момент были там. Отметим, что вечером в «Крокурсе» проходил концерт группы «Пикник».

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Неизвестные с жестокостью расправлялись со всеми на своем пути, о чем свидетельствуют кадры очевидцев в федеральных Telegram-каналах.Mkset не может их прикрепить к новости по этическим соображениям.

После стрельбы в здании раздался взрыв. Предварительно, злоумышленники устроили пожар. В «Крокусе» остаются сотни людей, некоторые из них укрывались во всевозможных помещениях. Часть могли прятаться на -1 этаже, а другие отрезаны огнем.

Пожарные не могли начать тушение возгорания и спасение людей, ожидая спецназ. На место направили вертолеты, чтобы ликвидировать огонь. ФСБ заявили, что специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры.

По неподтвержденным данным, 40 человек погибли, более 130 ранены в результате стрельбы. Группа «Пикник» якобы выступить перед слушателями не успела — музыканты были в гримерке, когда началась стрельба. Они не пострадали.

У «Кроскуса» работают около полусотни бригад скорой медицинской помощи. Они готовы оказать необходимую медицинскую помощь всем, кому она потребуется, заявили в минздраве региона.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже знает о трагедии. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Градоначальник дал распоряжение оказать необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося.

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