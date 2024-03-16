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Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:12

Updated Сегодня, 14:12

Несмотря попытки нарушить закон, у них ничего не получилось.

В Башкирии два человека попытались залить урны для голосования зеленкой

16 марта 2024, 14:10
Фото: 1MI

Несмотря попытки нарушить закон, у них ничего не получилось.

Однако сотрудники избирательных комиссий и правоохранители сработали оперативно.

Сегодня на брифинге заместитель председателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов сообщил журналистам о мерах безопасности на участках, а также о том, какие нарушения были зафиксированы. По словам зампредседателя на участках был определен контур безопасности, который должен был предотвратить различного рода инциденты и он сработал. В республике были пресечены две попытки залить урны с бюллетенями зеленкой, сейчас по этим фактов проводятся проверки соответствующими структурами.

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На участках сейчас дежурят не только сотрудники полиции, Росгвардии, но частные охранник, а также волонтеры из добровольных дружин.

#Уфа#Новости Башкирии
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