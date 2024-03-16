В Башкирии два человека попытались залить урны для голосования зеленкой

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Сегодня на брифинге заместитель председателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов сообщил журналистам о мерах безопасности на участках, а также о том, какие нарушения были зафиксированы. По словам зампредседателя на участках был определен контур безопасности, который должен был предотвратить различного рода инциденты и он сработал. В республике были пресечены две попытки залить урны с бюллетенями зеленкой, сейчас по этим фактов проводятся проверки соответствующими структурами.
На участках сейчас дежурят не только сотрудники полиции, Росгвардии, но частные охранник, а также волонтеры из добровольных дружин.