В Башкирии два человека попытались залить урны для голосования зеленкой

Сегодня на брифинге заместитель председателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов сообщил журналистам о мерах безопасности на участках, а также о том, какие нарушения были зафиксированы. По словам зампредседателя на участках был определен контур безопасности, который должен был предотвратить различного рода инциденты и он сработал. В республике были пресечены две попытки залить урны с бюллетенями зеленкой, сейчас по этим фактов проводятся проверки соответствующими структурами.