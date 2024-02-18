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ФОМ и ВЦИОМ: Абсолютное большинство россиян готовы отдать голоса в пользу Путина

ФОМ и ВЦИОМ: Абсолютное большинство россиян готовы отдать голоса в пользу Путина

18 февраля 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney
Согласно последнему опросу ВЦИОМ, большинство жителей нашей страны проинформированы о предстоящих выборах президента Российской Федерации. Готовность прийти на избирательные участки уверенно выразили 63% опрошенных.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после проведенного опроса россиян обнародовал следующие данные. Подавляющее большинство граждан России (86%) знают о том, что в марте состоятся президентские выборы: 82% респондентов верно назвали месяц и год / время года и год их проведения (+1 п. п. за неделю), 4% респондентов — только год. Об этом пишет агентство ТАСС.

«Декларируемая явка на предстоящих президентских выборах на середину февраля 2024 г. составляет 77%: 63% ответили, что точно примут участие в выборах главы государства (+1 п. п. за неделю), 14% — что, скорее, примут», — говорится в исследовании.

ВЦИОМ также опубликовал электоральные рейтинги кандидатов в президенты. Так, при условии того, что выборы прошли бы в ближайшие дни, голоса за Путина отдали бы 79% российских граждан (+4 п. п. за неделю).

Кандидаты от партий получили следующие показатели: Владислав Даванков (партия «Новые люди») — 4% (-1 п. п. за неделю), Николай Харитонов (КПРФ) — 4%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 2% (-2 п. п. за неделю).

Напомним, выборы президента РФ в марте текущего года будут идти три дня — с 15 по 17 марта. Избирательные участки по всей стране будут открыты с 8:00 до 20:00. Ранее опрос показал определенный рост уровня доверия россиян к президенту Владимиру Путину.

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