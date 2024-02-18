ФОМ и ВЦИОМ: Абсолютное большинство россиян готовы отдать голоса в пользу Путина

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после проведенного опроса россиян обнародовал следующие данные. Подавляющее большинство граждан России (86%) знают о том, что в марте состоятся президентские выборы: 82% респондентов верно назвали месяц и год / время года и год их проведения (+1 п. п. за неделю), 4% респондентов — только год. Об этом пишет агентство ТАСС.