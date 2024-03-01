Умер актер из Башкирии, озвучивавший Мишутку из «Спокойной ночи, малыши!»

«Игорь Альбертович не раз приглашался в театр кукол для работы над спектаклями в качестве режиссёра и художника-постановщика. Многие годы маленьких зрителей радовали спектакли, поставленные Игорем Капатовым. Когда он выпускал свои спектакли, то непременно звал на прогоны играющих на ближайшей детской площадке ребятишек — усаживал их в зале и наблюдал за их реакцией», — вспоминают актера коллеги из театра кукол.