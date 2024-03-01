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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Ушел из жизни актер — голос Мишутки из детской телепередачи.

Умер актер из Башкирии, озвучивавший Мишутку из «Спокойной ночи, малыши!»

1 марта 2024, 05:08
Фото: Башкирский государственный театр кукол

Ушел из жизни актер — голос Мишутки из детской телепередачи.

Известного артиста не стало на 71-м году жизни.

Ушел из жизни народный артист Башкирии Игорь Капатов. Об этом сообщили в Башкирском государственном театре кукол. Актера не стало на 71-м году жизни.

Артист получил широкую известность благодаря роли Мишутки в детской телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Игорь Капатов озвучивал персонажа с 2003 по 2016 год.

«Игорь Альбертович не раз приглашался в театр кукол для работы над спектаклями в качестве режиссёра и художника-постановщика. Многие годы маленьких зрителей радовали спектакли, поставленные Игорем Капатовым. Когда он выпускал свои спектакли, то непременно звал на прогоны играющих на ближайшей детской площадке ребятишек — усаживал их в зале и наблюдал за их реакцией», — вспоминают актера коллеги из театра кукол.

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