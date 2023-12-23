В Уфе, после двухлетней реконструкции, Театр кукол открыл свои двери

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В Уфе состоялось открытие обновлённого Театра кукол. Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия и посетил премьерный показ представления, сегодня, 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики Башкортостан.
Двухлетние работы по обновлению театра завершились созданием просторного зала на 300 мест с современной трехуровневой сценой, а также малого зала для 135 зрителей и тематического кафе, вдохновленного сказками Пушкина, находящегося на первом этаже. Второй этаж обогатился музеем кукол и зоной для интерактивных игр.
Здание театра теперь выделяется на фоне ночного города благодаря своему фасаду. Над конструкцией возвышается вращающийся и светящийся глобус. С просторами театра теперь тоже все по-другому: его площадь расширилась с 2,5 тысяч до 6,4 тысяч квадратных метров.
Напомним, что на ремонт здания 1976 года было выделено 804 миллиона рублей.