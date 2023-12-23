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В Уфе снова открылся Театр кукол

В Уфе, после двухлетней реконструкции, Театр кукол открыл свои двери

23 декабря 2023, 11:44
Фото: Радий Хабиров// Telegram

В Уфе снова открылся Театр кукол

Реконструкция культурного учреждения началась в апреле 2022 года.

В Уфе состоялось открытие обновлённого Театра кукол. Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия и посетил премьерный показ представления, сегодня, 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики Башкортостан.

Двухлетние работы по обновлению театра завершились созданием просторного зала на 300 мест с современной трехуровневой сценой, а также малого зала для 135 зрителей и тематического кафе, вдохновленного сказками Пушкина, находящегося на первом этаже. Второй этаж обогатился музеем кукол и зоной для интерактивных игр.

Здание театра теперь выделяется на фоне ночного города благодаря своему фасаду. Над конструкцией возвышается вращающийся и светящийся глобус. С просторами театра теперь тоже все по-другому: его площадь расширилась с 2,5 тысяч до 6,4 тысяч квадратных метров.

Напомним, что на ремонт здания 1976 года было выделено 804 миллиона рублей.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Театр кукол в Уфе#Виалина Ахсанова
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