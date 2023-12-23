В Уфе, после двухлетней реконструкции, Театр кукол открыл свои двери

Здание театра теперь выделяется на фоне ночного города благодаря своему фасаду. Над конструкцией возвышается вращающийся и светящийся глобус. С просторами театра теперь тоже все по-другому: его площадь расширилась с 2,5 тысяч до 6,4 тысяч квадратных метров.