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Башкортостан вошел в ТОП-10 регионов по спросу на красивые мобильные номера

Башкортостан вошел в ТОП-10 регионов по спросу на красивые мобильные номера

28 февраля 2024, 08:56
Фото: МТС
Объем продаж престижных номеров вырос по сравнению с предыдущим годом на 84%. Республика Башкортостан вошла в ТОП регионов по количеству продаж в 2023 году.

На Башкирию пришлось 2% от общего числа продаж красивых номеров по России. Наибольшая доля продаж пришлась на Москву — 39%. Примечательно, что впервые Краснодар сметил со второго места Санкт-Петербург. Доля продаж в этих городах составила 11 и 8% соответственно.

Предпочтение красивым номерам отдавали представители наиболее экономически активной возрастной группы: от 30 до 40 лет. На них приходилось 45% покупок красивых номеров, 22% — на пользователей в возрасте от 20 до 30 лет.

Главным фактором, повлиявшим на заметный рост продаж, стала актуализация идеи личного бренда, для достижения которой номер телефона является доступным

Топ-10 регионов по количеству продаж по итогам 2023 года

 

г. Москва

39%

г. Краснодар

11%

г. Санкт-Петербург

8%

Ростовская область

3%

Новосибирская область

2%

Свердловская область

2%

Республика Башкортостан

2%

Республика Татарстан

2%

Московская область

2%

Ставропольский край

1%
#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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