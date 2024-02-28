Башкортостан вошел в ТОП-10 регионов по спросу на красивые мобильные номера

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
На Башкирию пришлось 2% от общего числа продаж красивых номеров по России. Наибольшая доля продаж пришлась на Москву — 39%. Примечательно, что впервые Краснодар сметил со второго места Санкт-Петербург. Доля продаж в этих городах составила 11 и 8% соответственно.
Предпочтение красивым номерам отдавали представители наиболее экономически активной возрастной группы: от 30 до 40 лет. На них приходилось 45% покупок красивых номеров, 22% — на пользователей в возрасте от 20 до 30 лет.
Главным фактором, повлиявшим на заметный рост продаж, стала актуализация идеи личного бренда, для достижения которой номер телефона является доступным
|
Топ-10 регионов по количеству продаж по итогам 2023 года