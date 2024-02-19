Жена Радия Хабирова сообщила о приезде в Башкирию Аниты Цой

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В Уфу совершила визит певица и телеведущая Анита Цой. Об этом сообщила в соцсетях Каринэ Хабирова, супруга Радия Хабирова. Она посетила Дом ребёнка.
По словам Каринэ Хабировой, народная артистка России посетила столицу республику в рамках проекта «Радость нашего дома» — программа, в которой рассказывают о детях, которые ждут маму или папу.
Вчера Анита Цой приняла участие в съёмках очередного выпуска проекта.
Зимой 2023 года Анита Цой попала под санкции Украины.