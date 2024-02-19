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В Уфу приехала певица Анита Цой

Жена Радия Хабирова сообщила о приезде в Башкирию Аниты Цой

19 февраля 2024, 08:58

В Уфу приехала певица Анита Цой

Народная артистка России посетила Дом ребёнка в Уфе.

В Уфу совершила визит певица и телеведущая Анита Цой. Об этом сообщила в соцсетях Каринэ Хабирова, супруга Радия Хабирова. Она посетила Дом ребёнка.

По словам Каринэ Хабировой, народная артистка России посетила столицу республику в рамках проекта «Радость нашего дома» — программа, в которой рассказывают о детях, которые ждут маму или папу.

Вчера Анита Цой приняла участие в съёмках очередного выпуска проекта.

Зимой 2023 года Анита Цой попала под санкции Украины.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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