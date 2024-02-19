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Инвалидам в Башкирии пообещали новые условия

Инвалидам в Башкирии пообещали новые условия

19 февраля 2024, 14:10
Фото: 1MI
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что текущий год в регионе стал годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. В план мероприятий включили более 150 различных мероприятий.

Они направлены на охрану здоровья, реабилитацию, формирование доступной среды, а также образование и трудоустройство данной категории граждан. Власти хотят создать новую модель работы с инвалидами, которая затронет весь жизненный путь человека от ранней помощи детям до их активности во взрослом возрасте.

Предварительные итоги работы хотят подвести на третьем всероссийском форуме-выставке «Ломая барьеры».Каждый муниципалитет до начала марта должен принять свою дорожную карту и предоставить в министерство семьи, труда и социальной защиты населения утвержденный план мероприятий.

Так в Башкирии за год откроют новые социальные объекты, реабилитационные и образовательные центры. Люди с инвалидностью смогут пройти стажировку на предприятиях и получить работу. Финансирование такой программы выросло более чем в пять раз.

В Башкирии инвалиды смогут получить ряд бесплатных услуг
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#Общество#Инвалиды#Марина Шорина
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