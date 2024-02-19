Инвалидам в Башкирии пообещали новые условия

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Они направлены на охрану здоровья, реабилитацию, формирование доступной среды, а также образование и трудоустройство данной категории граждан. Власти хотят создать новую модель работы с инвалидами, которая затронет весь жизненный путь человека от ранней помощи детям до их активности во взрослом возрасте.
Предварительные итоги работы хотят подвести на третьем всероссийском форуме-выставке «Ломая барьеры».Каждый муниципалитет до начала марта должен принять свою дорожную карту и предоставить в министерство семьи, труда и социальной защиты населения утвержденный план мероприятий.
Так в Башкирии за год откроют новые социальные объекты, реабилитационные и образовательные центры. Люди с инвалидностью смогут пройти стажировку на предприятиях и получить работу. Финансирование такой программы выросло более чем в пять раз.