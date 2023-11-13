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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В Башкирии инвалиды смогут получить ряд бесплатных услуг

В Башкирии инвалиды смогут получить ряд бесплатных услуг

13 ноября 2023, 09:38
Фото: Midjourney
Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Проект закона «О социальном обслуживании граждан в Республике Башкортостан» планируется принять на пленарном заседании Госсобрания Башкирии в ноябре. В случае его принятия в окончательном чтении, категория людей, получающих бесплатные социальные услуги на дому, будет расширена.

Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев отмечает, что данный законопроект расширяет круг лиц, получающих бесплатные социальные услуги на дому. Особое внимание уделяется включению в эту категорию инвалидов, принимавших участие в боевых действиях. Значимость законопроекта заключается в обеспечении комплексной социальной поддержки бойцов, ставших инвалидами в результате ранений, контузий или заболеваний, полученных во время выполнения боевых задач.

В законопроекте предусмотрено бесплатное предоставление социальных услуг гражданам различных категорий. Эти услуги могут быть предоставлены на дому, в полустационарных и стационарных учреждениях. Если закон будет принят, то социальные услуги на дому в полустационарной и стационарной форме будут предоставляться бесплатно:

  • инвалидам и участники ВОВ;
  • инвалидам боевых действий;
  • лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
  • лицам, награжденным знаком «Жителю осажденного Севастополя»;
  • лицам, работавшим в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов и прочее.
#Общество#Город#Башкирия#Ветераны ВОВ#Инвалиды#Новости Башкирии#Новости Уфы#Участники СВО#Виалина Ахсанова
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