В Башкирии инвалиды смогут получить ряд бесплатных услуг

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Проект закона «О социальном обслуживании граждан в Республике Башкортостан» планируется принять на пленарном заседании Госсобрания Башкирии в ноябре. В случае его принятия в окончательном чтении, категория людей, получающих бесплатные социальные услуги на дому, будет расширена.
Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев отмечает, что данный законопроект расширяет круг лиц, получающих бесплатные социальные услуги на дому. Особое внимание уделяется включению в эту категорию инвалидов, принимавших участие в боевых действиях. Значимость законопроекта заключается в обеспечении комплексной социальной поддержки бойцов, ставших инвалидами в результате ранений, контузий или заболеваний, полученных во время выполнения боевых задач.
В законопроекте предусмотрено бесплатное предоставление социальных услуг гражданам различных категорий. Эти услуги могут быть предоставлены на дому, в полустационарных и стационарных учреждениях. Если закон будет принят, то социальные услуги на дому в полустационарной и стационарной форме будут предоставляться бесплатно: