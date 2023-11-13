В Башкирии инвалиды смогут получить ряд бесплатных услуг

В законопроекте предусмотрено бесплатное предоставление социальных услуг гражданам различных категорий. Эти услуги могут быть предоставлены на дому, в полустационарных и стационарных учреждениях. Если закон будет принят, то социальные услуги на дому в полустационарной и стационарной форме будут предоставляться бесплатно: