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Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Фуд-турне на любой вкус: «Гастрономика» удивит и порадует уфимских гурманов

Фуд-турне на любой вкус: «Гастрономика» удивит и порадует уфимских гурманов

19 февраля 2024, 04:56
Фото: Иван Васючков / mkset.ru
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Фудмолл «Гастрономика» — это настоящее гастрономическое путешествие в историческом центре города, которое придется по вкусу любому гурману.

Интригующий выбор блюд из разных уголков мира теперь доступен уфимцам в хорошо знакомом месте — Гостином дворе, что в историческом центре города.

«Гастрономика» объединила 17 самых разных гастрономических проектов, а это значит, что вам не нужно выбирать, где перекусить в обед или в вечер трудного дня: все кулинарные вариации сосредоточены на одной площадке, где можно поесть, выпить, отдохнуть и расслабиться — как одному, так и с семьей или с большой компанией.

Mkset решила попробовать блюда в нескольких корнерах «Гастрономики». Мы постарались выбрать, с одной стороны, универсальные блюда, знакомые большинству, а с другой — в каждом из них есть свои особенности, которые выгодно отличают их от других.

Super Burger

Бургеры хорошо знакомы в России по сетям фастфуд-ресторанов, но их не устают переизобретать, в том числе и в уфимских заведениях. Super Burger предлагает аж полтора десятка вариаций — вы можете выбрать мясо (между прочим, фермерское, от местных производителей!), соусы и наполнение и добавки — от привычной остринки типа халапеньо до дополнительных котлет и, например, ананаса. Словом, любой каприз, в том числе и веганский. Отдельно отметим хороший выбор закусок и напитков (есть даже грог!).

Корнер Super BurgerКорнер Super Burger
Процесс приготовления мексиканского бургераПроцесс приготовления мексиканского бургера
Вуаля — мексиканский бургер готовВуаля — мексиканский бургер готов
Корнер Super Burger
Фото: Иван Васючков

Papi

Кто не любит итальянскую кухню — тот никогда не пробовал хорошей пиццы! Корнер Papi готов предложить интересный выбор пицц — причем не только привычной классики, но есть и совершенно удивительная воздушная римская пицца с нежной хрустящей корочкой. Если вы предпочитаете что-то более традиционное, то есть семь вариантов пасты — с изысканными добавками: от, например, креветок до пасты в сырной голове (да-да). Как говорится, buon appetito!

В процессе приготовления пиццы в PapiВ процессе приготовления пиццы в Papi
Пицца с рваной говядинойПицца с рваной говядиной
В процессе приготовления пиццы в Papi
Фото: Иван Васючков

Chicago's

Для всех фанатов настоящей американской кухни — корнер Chicago's. Небольшой, но достаточный выбор бургеров компенсируется разнообразием в меню. Так, например, можно попробовать классические мак-н-чиз — поверьте, в таком исполнении макароны с сыром вы еще не пробовали. Самый популярный стрит-фуд в Чикаго — чикагская тарелка: все самое вкусное в нужных пропорциях и с двойной начинкой. Еще одно фирменное блюдо здесь — чизстейк, самый известный сендвич в Филадельфии, классическая рецептура. Снеки, салаты, наборы добавок к большинству блюд — все это изменит ваше отношение к американской кухне и покажет, что есть немало вкусного за пределами бургеров!

Корнер Chicago'sКорнер Chicago's
Корнер Chicago's
Фото: Иван Васючков

Selfish

Может ли современная кухня быть полезной и вкусной одновременного. Корнер Selfish доказывает в своем меню, что это возможно. Продуманное меню предлагает изящный выбор боулов, поке и салатов в действительно авторском исполнении. Скажем, поке с тунцом предлагает удивительное сочетание всеми любимого тунца с авокадо и редисом, чуккой, томатами черри и бобами эдомаме, а завершает его пряный соус айоли-манго и соус никкей. Это не только звучит, как произведение искусства, но и порадует ваш вкус. Или, скажем, такой десерт: спелые бананы, нежный кокосовый крем, грецкие орехи, соленая карамель — и все это на белом японском хлебе. Когда вы пробовали на десерт нечто подобное?

Отметим, что в этом корнере используется ремесленный хлеб, южноамериканские сорта кофе и уникальное вино. Слоган Selfish — «С любовью к себе», и это именно тот случай, когда еда действительно радует.

Корнер SelfishКорнер Selfish
Брускетта с моцареллой и помидорамиБрускетта с моцареллой и помидорами
Корнер Selfish
Фото: Иван Васючков

Пить хочу

Бабл-напитки, они же напитки с шариками, которые придумали в Тайване в 80-е, прогремели в российском общепите еще несколько лет назад и по-прежнему дико популярны. Фишка в том, что в привычные лимонады, чай и кофе добавляют специально сваренные сладкие шарики из тапиоки.

В корнере «Пить хочу» — большое разнообразие сортов чая, вариантов приготовления кофе и лимонадов с широким выбором добавок и специй. Напитки готовы удивить вас ярким сочетанием вкусов, которые вам еще не доводилось пробовать!

Корнер «Пить хочу»Корнер «Пить хочу»
Как видите, выбор огромный Как видите, выбор огромный
Чай «белый шоколад»Чай «белый шоколад»
Корнер «Пить хочу»
Фото: Иван Васючков

LA Bulochka

Пекарня и кондитерская в одной точке. Здесь для вас современная интерпретация старинных французских кондитерских традиций. Свежие круассаны, чизкейки, тарталетки и самые вкусные синнабоны с легкой начинкой — все, что вы могли пожелать в качестве десерта. Кроме того, LA Bulochka готовит оригинальные бенто по собственной технологии из натуральных ингредиентов.

Корнер "LA Bulochka"Корнер "LA Bulochka"
Чизкейк «Сан-Себастьян»Чизкейк «Сан-Себастьян»
Корнер "LA Bulochka"
Фото: Иван Васючков

В завершение отметим, что «Гастрономика» на регулярной основе проводит на своей площадке концерты, развлекательные мероприятия и мастер-классы для взрослых и детей. Кстати, для детей есть детская игровая и гувернеры, которые готовы присмотреть за малышами, пока родители отдыхают за столом. Каждую субботу с 15:00 — детская анимационная программа с играми и мастер-классами (вход свободный). С воскресенья по четверг с 18:00 — диджей live-сеты. В пятницу и субботу с 18:00 — музыканты с авторской музыкой и популярные кавер-бенды.

Фото: Иван Васючков

Ну что, вы готовы отправиться в настоящее гастрономическое путешествие?

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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