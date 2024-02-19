Фуд-турне на любой вкус: «Гастрономика» удивит и порадует уфимских гурманов

Может ли современная кухня быть полезной и вкусной одновременного. Корнер Selfish доказывает в своем меню, что это возможно. Продуманное меню предлагает изящный выбор боулов, поке и салатов в действительно авторском исполнении. Скажем, поке с тунцом предлагает удивительное сочетание всеми любимого тунца с авокадо и редисом, чуккой, томатами черри и бобами эдомаме, а завершает его пряный соус айоли-манго и соус никкей. Это не только звучит, как произведение искусства, но и порадует ваш вкус. Или, скажем, такой десерт: спелые бананы, нежный кокосовый крем, грецкие орехи, соленая карамель — и все это на белом японском хлебе. Когда вы пробовали на десерт нечто подобное?