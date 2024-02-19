Фуд-турне на любой вкус: «Гастрономика» удивит и порадует уфимских гурманов

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
Интригующий выбор блюд из разных уголков мира теперь доступен уфимцам в хорошо знакомом месте — Гостином дворе, что в историческом центре города.
«Гастрономика» объединила 17 самых разных гастрономических проектов, а это значит, что вам не нужно выбирать, где перекусить в обед или в вечер трудного дня: все кулинарные вариации сосредоточены на одной площадке, где можно поесть, выпить, отдохнуть и расслабиться — как одному, так и с семьей или с большой компанией.
Mkset решила попробовать блюда в нескольких корнерах «Гастрономики». Мы постарались выбрать, с одной стороны, универсальные блюда, знакомые большинству, а с другой — в каждом из них есть свои особенности, которые выгодно отличают их от других.
Бургеры хорошо знакомы в России по сетям фастфуд-ресторанов, но их не устают переизобретать, в том числе и в уфимских заведениях. Super Burger предлагает аж полтора десятка вариаций — вы можете выбрать мясо (между прочим, фермерское, от местных производителей!), соусы и наполнение и добавки — от привычной остринки типа халапеньо до дополнительных котлет и, например, ананаса. Словом, любой каприз, в том числе и веганский. Отдельно отметим хороший выбор закусок и напитков (есть даже грог!).
Кто не любит итальянскую кухню — тот никогда не пробовал хорошей пиццы! Корнер Papi готов предложить интересный выбор пицц — причем не только привычной классики, но есть и совершенно удивительная воздушная римская пицца с нежной хрустящей корочкой. Если вы предпочитаете что-то более традиционное, то есть семь вариантов пасты — с изысканными добавками: от, например, креветок до пасты в сырной голове (да-да). Как говорится, buon appetito!
Для всех фанатов настоящей американской кухни — корнер Chicago's. Небольшой, но достаточный выбор бургеров компенсируется разнообразием в меню. Так, например, можно попробовать классические мак-н-чиз — поверьте, в таком исполнении макароны с сыром вы еще не пробовали. Самый популярный стрит-фуд в Чикаго — чикагская тарелка: все самое вкусное в нужных пропорциях и с двойной начинкой. Еще одно фирменное блюдо здесь — чизстейк, самый известный сендвич в Филадельфии, классическая рецептура. Снеки, салаты, наборы добавок к большинству блюд — все это изменит ваше отношение к американской кухне и покажет, что есть немало вкусного за пределами бургеров!
Может ли современная кухня быть полезной и вкусной одновременного. Корнер Selfish доказывает в своем меню, что это возможно. Продуманное меню предлагает изящный выбор боулов, поке и салатов в действительно авторском исполнении. Скажем, поке с тунцом предлагает удивительное сочетание всеми любимого тунца с авокадо и редисом, чуккой, томатами черри и бобами эдомаме, а завершает его пряный соус айоли-манго и соус никкей. Это не только звучит, как произведение искусства, но и порадует ваш вкус. Или, скажем, такой десерт: спелые бананы, нежный кокосовый крем, грецкие орехи, соленая карамель — и все это на белом японском хлебе. Когда вы пробовали на десерт нечто подобное?
Отметим, что в этом корнере используется ремесленный хлеб, южноамериканские сорта кофе и уникальное вино. Слоган Selfish — «С любовью к себе», и это именно тот случай, когда еда действительно радует.
Бабл-напитки, они же напитки с шариками, которые придумали в Тайване в 80-е, прогремели в российском общепите еще несколько лет назад и по-прежнему дико популярны. Фишка в том, что в привычные лимонады, чай и кофе добавляют специально сваренные сладкие шарики из тапиоки.
В корнере «Пить хочу» — большое разнообразие сортов чая, вариантов приготовления кофе и лимонадов с широким выбором добавок и специй. Напитки готовы удивить вас ярким сочетанием вкусов, которые вам еще не доводилось пробовать!
Пекарня и кондитерская в одной точке. Здесь для вас современная интерпретация старинных французских кондитерских традиций. Свежие круассаны, чизкейки, тарталетки и самые вкусные синнабоны с легкой начинкой — все, что вы могли пожелать в качестве десерта. Кроме того, LA Bulochka готовит оригинальные бенто по собственной технологии из натуральных ингредиентов.
В завершение отметим, что «Гастрономика» на регулярной основе проводит на своей площадке концерты, развлекательные мероприятия и мастер-классы для взрослых и детей. Кстати, для детей есть детская игровая и гувернеры, которые готовы присмотреть за малышами, пока родители отдыхают за столом. Каждую субботу с 15:00 — детская анимационная программа с играми и мастер-классами (вход свободный). С воскресенья по четверг с 18:00 — диджей live-сеты. В пятницу и субботу с 18:00 — музыканты с авторской музыкой и популярные кавер-бенды.
Ну что, вы готовы отправиться в настоящее гастрономическое путешествие?