Северный ветер и уральские морозы — какой будет погода в Башкирии в ближайшие дни?

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Сегодня днём столбик термометров в республике опустится до -23°C. Об это сообщают в Башгидрометцентре. Осадков не предвещается, ветер сменит направление на северный и северо-восточный.
Ночь ожидается морозной — температура воздуха не превысит -27°C, опустится до -32°C, а местами и до -37°C, возвращая нас к условиям месячной давности. Днём воздух прогреется до более комфортных -14, -19 °C. Северо-восточный ветер сменится на умеренный южный. Снега и дождей не будет.
Ночь с пятницы на субботу будет морозной, но не до такой степени — от -20 до -25°C, местами — до -30°C. Снова будет дуть северо-восточный ветер, который в очередной раз должен будет смениться на южный умеренный. Днём — обычные -10, -15°C.