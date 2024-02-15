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Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

В Башкирию вернутся морозы ниже -35 градусов

Северный ветер и уральские морозы — какой будет погода в Башкирии в ближайшие дни?

15 февраля 2024, 04:19
Фото: 1MI

В Башкирию вернутся морозы ниже -35 градусов

В ближайшие дни не ожидается осадков, но ветер будет время от времени менять направление.

Сегодня днём столбик термометров в республике опустится до -23°C. Об это сообщают в Башгидрометцентре. Осадков не предвещается, ветер сменит направление на северный и северо-восточный.

Ночь ожидается морозной — температура воздуха не превысит -27°C, опустится до -32°C, а местами и до -37°C, возвращая нас к условиям месячной давности. Днём воздух прогреется до более комфортных -14, -19 °C. Северо-восточный ветер сменится на умеренный южный. Снега и дождей не будет.

Ночь с пятницы на субботу будет морозной, но не до такой степени — от -20 до -25°C, местами — до -30°C. Снова будет дуть северо-восточный ветер, который в очередной раз должен будет смениться на южный умеренный. Днём — обычные -10, -15°C.

#Общество#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Экстремальные морозы в Башкирии#Идэль Гумеров
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