Северный ветер и уральские морозы — какой будет погода в Башкирии в ближайшие дни?

Ночь с пятницы на субботу будет морозной, но не до такой степени — от -20 до -25°C, местами — до -30°C. Снова будет дуть северо-восточный ветер, который в очередной раз должен будет смениться на южный умеренный. Днём — обычные -10, -15°C.