Башкирия вошла в ТОП-10 регионов по количеству поездок в Сочи

Чаще всего из Башкирии в Горный Сочи приезжали женщины в возрасте 35-44 года (57,6%), впрочем, чуть меньше мужчин этой же возрастной категории (42,4%). На втором месте – возрастная категория 25-34 года. Примерно каждый третий турист Горного Сочи из Башкортостана во время поездки посещал еще и побережье. При этом продолжительность поездок увеличилась незначительно и составила 8,8 дней.