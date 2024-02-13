Башкирия вошла в ТОП-10 регионов по количеству поездок в Сочи

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Чаще всего из Башкирии в Горный Сочи приезжали женщины в возрасте 35-44 года (57,6%), впрочем, чуть меньше мужчин этой же возрастной категории (42,4%). На втором месте – возрастная категория 25-34 года. Примерно каждый третий турист Горного Сочи из Башкортостана во время поездки посещал еще и побережье. При этом продолжительность поездок увеличилась незначительно и составила 8,8 дней.
МТС построила на всех горных курортах современную инфраструктуру связи, которая обеспечивает работу сетей в экстремальных условиях горного ландшафта. Равномерное покрытие и высокие скорости достигаются за счет одновременной работы четырех частотных диапазонов. Агрегация этих частот на большинстве современных смартфонов позволяет использовать интернет на максимально высоких скоростях и оставаться на связи даже на удаленных трассах. Также для бесшовного покрытия МТС использует сочетание outdoor-базовых станций и большого количества indoor-объектов. Практически во всех отелях, а также развлекательных центрах, спортивных комплексах МТС развернула антенные системы внутри зданий для наилучшего приема.
— Из Уфы в Сочи можно добраться любым видом транспорта. Ежегодно тысячи жителей Башкирии выбирают этот курорт, чтобы кататься на лыжах зимой и купаться в море летом. МТС специально для таких путешественников провела комплексную модернизацию сетей на курортах Газпром, Красная Поляна и Роза Хутор. В результате строительства и модернизации сетей максимальная скорость мобильного интернета в этих районах значительно увеличилась. Территория покрытия также расширилась почти вдвое, что позволило пользователям наслаждаться 4G-сигналом даже на высокогорных участках трасс, находящихся на высоте 2 400 метров, — прокомментировал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
Топ-10 регионов по количеству поездок в Горный Сочи в 2023 году (доля поездок из общего числа поездок из других регионов):
1) Московский регион — 30,2%
2) Спб + ЛО — 7,8%
3) Ростовская область — 5,4%
4) Свердловская область — 4,2%
5) Республика Татарстан — 3,4%
6) Республика Башкортостан — 3,4%
7) Новосибирская область — 2,8%
8) Самарская область — 2,7%
9) Челябинская область — 2,7%
10) Пермский край — 1,8%