За какие действия в интернете можно получить штраф или срок?

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Даже лайк может быть признан правонарушением, поскольку он демонстрирует одобрение позиции автора поста, пишет newia.ru.
Экстремизм и оскорбление чувств верующих
На первый раз, если речь о верующих, оштрафуют, причём сумма может доходить до 500 000 рублей. Затем можно получить и реальный срок.
Призывы к незаконным акциям и особенно к экстремистским действиям наказываются ещё более сурово.
Дискредитация Вооруженных сил РФ
Для тех, кто совершает правонарушение впервые, штраф может доходить до 1,5 млн рублей, а можно получить 3 года заключения. Наказание определит суд. Плюс недавно Совфед одобрил конфискацию имущества, использовавшегося для распространения явно ложной информации о Российской армии и призывов к действиям, угрожающим безопасности страны.
Напомним, наказанию подлежит и призыв к санкциям в отношении России, отечественных компаний и граждан.
Пропаганда ЛГБТ-движения и наркотики
Так как ЛГБТ-движение в России признано экстремистским, то его пропаганда — это наказуемое деяние. Про наркотики и так понятно: это уголовное преступление, особенно если речь идёт о распространении.