В Уфе поступили в продажу инновационные кроссоверы CHERY Tiggo Plug-in Hybrid

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Силовая установка в обоих моделях Tiggo Plug-in Hybrid в целом идентична. Так, в 7 PRO трансмиссия работает c тремя двигателями: двумя электрическими и одним бензиновым (турбированный на 1,5 л). Суммарная мощность всех двигателей составляет 235 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 7,4 секунды, при этом аккумуляторы позволяют проехать до 80 км только в режиме электродвигателя, без расходования бензина. Еще один бонус при таком способе езды — тишина в салоне и полное отсутствие вибрации. В смешанном режиме и при заряженной батарее расход топлива всего 1,8 л на 100 км, при разряженной — 6,8 л на 100 км. В меню настроек автомобиля можно выбирать наиболее подходящие режимы движения, работы электроусилителя руля и тормозной системы в целом. Уникальная трансмиссия DHT вкупе с тремя двигателями выгодно отличает гибридный вариант, тем самым подчеркивая актуальность этих кроссоверов как автомобилей для дальних путешествий всей семьей или большой компанией.
Отметим, что у «восьмерки» есть некоторое преимущество перед «младшим» братом как во внешнем дизайне, так и внутри салона. Из существенных добавок — в салоне появилась изогнутая панель совмещенных экранов по 12,3 дюйма каждый, проекционный дисплей, массажное кресло у переднего пассажира, 9 подушек безопасности, 10 динамиков акустической системы Sony и панорамный обзор в 540 градусов, позволяющий водителю за рулем видеть все, что происходит под днищем автомобиля.
Сотрудники автосалона официального дилера Chery помогут выбрать и приобрести автомобиль с максимальной выгодой и комфортом для вас. Важной частью работы автосалона является индивидуальный подход к клиенту: в частности, руководитель отдела продаж лично помогает каждому покупателю, причем еще на этапе консультации клиента в шоу-руме. Здесь действуют комфортные условия обмена автомобилей по trade-in, при этом оценка автомобилей — выше привычной рыночной планки. Кроме того, сейчас у официального дилера доступны выгодные условия по кредиту с высоким одобрением.
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