В Уфе поступили в продажу инновационные кроссоверы CHERY Tiggo Plug-in Hybrid

Силовая установка в обоих моделях Tiggo Plug-in Hybrid в целом идентична. Так, в 7 PRO трансмиссия работает c тремя двигателями: двумя электрическими и одним бензиновым (турбированный на 1,5 л). Суммарная мощность всех двигателей составляет 235 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 7,4 секунды, при этом аккумуляторы позволяют проехать до 80 км только в режиме электродвигателя, без расходования бензина. Еще один бонус при таком способе езды — тишина в салоне и полное отсутствие вибрации. В смешанном режиме и при заряженной батарее расход топлива всего 1,8 л на 100 км, при разряженной — 6,8 л на 100 км. В меню настроек автомобиля можно выбирать наиболее подходящие режимы движения, работы электроусилителя руля и тормозной системы в целом. Уникальная трансмиссия DHT вкупе с тремя двигателями выгодно отличает гибридный вариант, тем самым подчеркивая актуальность этих кроссоверов как автомобилей для дальних путешествий всей семьей или большой компанией.