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Активист из Башкирии попросил Владимира Путина изменить облик статуи Родина-мать

«Общественник» из Башкирии попросил прикрыть «срамные места» скульптуры Родина-мать

9 февраля 2024, 08:04
Фото: 1MI

Активист из Башкирии попросил Владимира Путина изменить облик статуи Родина-мать

По его мнению, советская власть допустила много ошибок, большая из которых — образ скульптуры «Родина-мать зовёт!» в Волгограде, который «дополнительно свободу, свободу от религии, свободу от неравенства полов».

Активист из Кушнаренковского района Расул Ахияретдинов посетил Волгоград, где записал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой «прикрыть срамные места» скульптуры «Родина-мать зовёт!».

По его мнению, «ни один человек» не доволен тем, как выглядит скульптура Родина-мать. Такой вывод деятель сделал из общения с жителями Волгограда, мусульманским духовенством и Русской православной церковью.

Расул Ахияретдинов решил, что вопрос будущего памятника не решится на региональном уровне, поэтому обратился к Владимиру Путину.

— Мы видим, как много усилий вы прилагаете в направлении укрепления традиционных семейных ценностей. Мы видим различные программы по стимуляции рождаемости. Мы видим, как вы боретесь с западным влиянием. <…> Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может! Мы просим вас реконструировать памятник.

По мнению радетеля за семейные ценности, Родина начинается с них и с мужества отцов, а также жертв, «на которые шла наша страна».

В описании видео в соцсетях уроженец Уфы добавил:

— Для большинства граждан России, памятник «Родина-мать» является объектом особого почитания. А для некоторых мотив для создания издевательских роликов в интернете. Одно можно сказать точно — любой верующий из любой конфессии или тот, кто уважает нравственность, осуждает откровенный вид памятника.

Ахияретдинов считает, что «Советский Союз» сделал немало ошибок», одной из большой, продолжает «активист», является скульптура «Родина-мать зовёт!». От имени жителей Волгограда Ахияретдинов призвал «сохранить памятник, но закрыть её срамные места».

Несколько лет назад Mkset.ru писал о том, что Расул Ахияретдинов отправился на лошади в хадж в Мекку.

Два жителя Башкирии отправились в хадж на лошадях в Мекку
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#Общество#Происшествия#Видео#Волгоградская область#Волгоград#Идэль Гумеров#Родина-мать#Традиционные ценности
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