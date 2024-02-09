«Общественник» из Башкирии попросил прикрыть «срамные места» скульптуры Родина-мать

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Активист из Кушнаренковского района Расул Ахияретдинов посетил Волгоград, где записал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой «прикрыть срамные места» скульптуры «Родина-мать зовёт!».
По его мнению, «ни один человек» не доволен тем, как выглядит скульптура Родина-мать. Такой вывод деятель сделал из общения с жителями Волгограда, мусульманским духовенством и Русской православной церковью.
Расул Ахияретдинов решил, что вопрос будущего памятника не решится на региональном уровне, поэтому обратился к Владимиру Путину.
— Мы видим, как много усилий вы прилагаете в направлении укрепления традиционных семейных ценностей. Мы видим различные программы по стимуляции рождаемости. Мы видим, как вы боретесь с западным влиянием. <…> Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может! Мы просим вас реконструировать памятник.
По мнению радетеля за семейные ценности, Родина начинается с них и с мужества отцов, а также жертв, «на которые шла наша страна».
В описании видео в соцсетях уроженец Уфы добавил:
— Для большинства граждан России, памятник «Родина-мать» является объектом особого почитания. А для некоторых мотив для создания издевательских роликов в интернете. Одно можно сказать точно — любой верующий из любой конфессии или тот, кто уважает нравственность, осуждает откровенный вид памятника.
Ахияретдинов считает, что «Советский Союз» сделал немало ошибок», одной из большой, продолжает «активист», является скульптура «Родина-мать зовёт!». От имени жителей Волгограда Ахияретдинов призвал «сохранить памятник, но закрыть её срамные места».
Несколько лет назад Mkset.ru писал о том, что Расул Ахияретдинов отправился на лошади в хадж в Мекку.