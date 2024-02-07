Бьянка назвала секрет похудения на 30 кг

По словам певицы, во время одного из обследований врачи обнаружили у нее гормональные нарушения, в результате чего ей было назначено лечение, и она была госпитализирована. Бьянке регулярно ставили специальные витаминные капельницы, которые в том числе способствовали выведению из организма лишней жидкости. Благодаря этому она смогла сбросить 32 килограмма.