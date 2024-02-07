Бьянка назвала секрет похудения на 30 кг

Posted 7 февраля, 12:35
Published 7 февраля, 12:35
Modified 7 февраля, 12:35
Updated 7 февраля, 12:35
Первые фотографии похудевшей Бьянки были опубликованы самой артисткой в январе на ее странице в социальной сети. Снимки были сделаны во время отдыха в Таиланде, и ее подписчики заметили, что она очень похудела, сообщает newia.ru.
Многие пользователи начали писать певице комплименты, поздравлять ее и выражать свое восхищение ее прекрасной формой, а также поддержку. При этом появились вопросы о том, как ей удалось достичь таких результатов за относительно короткий период.
Эти вопросы также начали поступать от представителей средств массовой информации, поэтому Бьянка решила ответить на них всем. Она рассказала, что в похудении ей помогли врачи-эндокринологи, которые тщательно контролировали каждый этап процесса.
По словам певицы, во время одного из обследований врачи обнаружили у нее гормональные нарушения, в результате чего ей было назначено лечение, и она была госпитализирована. Бьянке регулярно ставили специальные витаминные капельницы, которые в том числе способствовали выведению из организма лишней жидкости. Благодаря этому она смогла сбросить 32 килограмма.
Бьянка добавила, что, помимо капельниц, для похудения она также занималась лечебной физкультурой и спортом, в том числе певица регулярно посещает бассейн.
Предположения о том, что артистка делала липосакцию, резекцию желудка или принимала препарат «Оземпик» для снижения веса, Бьянка опровергла. Тем не менее некоторые пользователи уверены, что именно благодаря этим методам она смогла добиться таких результатов.