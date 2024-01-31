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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Власти одного из районов Башкирии сдают в аренду помещения школы

Рыночек порешал: в Башкирии часть сельской школы собираются сдать в аренду

31 января 2024, 08:28
Фото: 1MI

Власти одного из районов Башкирии сдают в аренду помещения школы

Здание школы было построено в 2004 году, но было закрыто в 2023. Оставшиеся дети вынуждены обучаться в соседнем селе в 8 километров.

Власти Куюргазинского района объявили аукцион на право заключение договора аренды школьных помещений. Об этом рассказывает «Коммерсантъ-Уфа».

18 января Администрация Куюргазинского района приняла постановление о проведении торгов для аренды части школьного здания площадью 935,6 кв. метров в селе Кутлуюлово. Как пояснили изданию авторы документа, кирпичная школа не действует с прошлого года, хотя была построена лишь в 2004 году. Закрыли её из-за «малого количества обучающихся». Оставшиеся дети вынуждены обучаться в соседнем селе Якшимбетово (в 8 км от Кутлуюлово).

Площадь, предлагаемую под аренду, включает в себя кабинеты первого этажа и помещения цокольного этажа. Также арендаторам предлагается модульная блочная котельная с двумя газовыми котлами RSA-40, газовым счётчиком и насосом Grundfos.

Согласно публичной кадастровой карте, кадастровая стоимость всей школьной площади (971,1 кв метров) составляет 12 млн 335 тыс 494,86 рублей. Власти муниципалитета установили начальную цену в 617 496 рублей в год, размер задатка для возможности участвовать в торгах — 10% от этой суммы. Срок аренды — 5 лет.

В торгах смогут принять участие мелкие и средние бизнесмены, предприниматели, самозанятые и организации, «образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (центры и фонды поддержки бизнеса, промышленные парки и т. д.)

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Куюргазинский район#Закрытие школ
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