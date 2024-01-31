Рыночек порешал: в Башкирии часть сельской школы собираются сдать в аренду

18 января Администрация Куюргазинского района приняла постановление о проведении торгов для аренды части школьного здания площадью 935,6 кв. метров в селе Кутлуюлово. Как пояснили изданию авторы документа, кирпичная школа не действует с прошлого года, хотя была построена лишь в 2004 году. Закрыли её из-за «малого количества обучающихся». Оставшиеся дети вынуждены обучаться в соседнем селе Якшимбетово (в 8 км от Кутлуюлово).