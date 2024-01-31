Рыночек порешал: в Башкирии часть сельской школы собираются сдать в аренду

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Власти Куюргазинского района объявили аукцион на право заключение договора аренды школьных помещений. Об этом рассказывает «Коммерсантъ-Уфа».
18 января Администрация Куюргазинского района приняла постановление о проведении торгов для аренды части школьного здания площадью 935,6 кв. метров в селе Кутлуюлово. Как пояснили изданию авторы документа, кирпичная школа не действует с прошлого года, хотя была построена лишь в 2004 году. Закрыли её из-за «малого количества обучающихся». Оставшиеся дети вынуждены обучаться в соседнем селе Якшимбетово (в 8 км от Кутлуюлово).
Площадь, предлагаемую под аренду, включает в себя кабинеты первого этажа и помещения цокольного этажа. Также арендаторам предлагается модульная блочная котельная с двумя газовыми котлами RSA-40, газовым счётчиком и насосом Grundfos.
Согласно публичной кадастровой карте, кадастровая стоимость всей школьной площади (971,1 кв метров) составляет 12 млн 335 тыс 494,86 рублей. Власти муниципалитета установили начальную цену в 617 496 рублей в год, размер задатка для возможности участвовать в торгах — 10% от этой суммы. Срок аренды — 5 лет.
В торгах смогут принять участие мелкие и средние бизнесмены, предприниматели, самозанятые и организации, «образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (центры и фонды поддержки бизнеса, промышленные парки и т. д.)