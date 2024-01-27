Радий Хабиров принял участие в мероприятии в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
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Updated Сегодня, 11:10
Сегодня, 27 января, по всей стране проходят тематические мероприятия в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда. Делегация Башкирии приняла участие в мероприятии в Санкт-Петербурге, почтив память погибших.
— 16 тысяч воинов из Башкортостана погибли, обороняя Ленинград от фашистов. Здесь, на этом направлении, воевал мой земляк из Ишимбайского района, снайпер Ахат Ахметьянов. 130 тысяч жителей Ленинграда во время войны нашли убежище у нас, в нашей республике. Башкортостан помогал блокадному городу мукой, зерном, другими продуктами, отправлял скот, — отметил Радий Хабиров в соцсетях.
Напомним, блокада Ленинграда началась в сентябре 1941 года, когда немецкие войска окружили город и полностью отрезали его от снабжения. Осаду сопровождали массовые голод и холод, а также продолжительные бомбежки и артиллерийские обстрелы. Лишь 18 января 1943 года советские войска прорвали блокаду и установили связь с осажденным городом. Бои продолжались до освобождения последних окраинных районов Ленинграда 27 января 1944 года.