Радий Хабиров принял участие в мероприятии в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

Напомним, блокада Ленинграда началась в сентябре 1941 года, когда немецкие войска окружили город и полностью отрезали его от снабжения. Осаду сопровождали массовые голод и холод, а также продолжительные бомбежки и артиллерийские обстрелы. Лишь 18 января 1943 года советские войска прорвали блокаду и установили связь с осажденным городом. Бои продолжались до освобождения последних окраинных районов Ленинграда 27 января 1944 года.