В Башкирии расширят программу бесплатного профессионального обучения

Posted 4 января, 14:13
Published 4 января, 14:13
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
В программу включены новые категории граждан. Бесплатно получить профессию смогут все, кто желает трудоустроиться по приоритетным для рынка труда направлениям. Перечень специальностей будет определять правительство России с учетом потребности отраслей в кадрах.
Кроме того, обучение смогут пройти граждане с инвалидностью, а также те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Это может быть не только мать, но и отец, опекун, другой родственник.
Категории, на которые программа распространяется сейчас, также сохранятся. Это граждане 50+, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи до 35 лет, ветераны СВО, безработные и работники, находящиеся под риском увольнения. Подать заявку на обучение можно будет на портале «Работа России».
Поддержка предусмотрена национальным проектом «Демография». В Башкирии в рамках нацпроекта за три года обучение прошли 17,8 тыс. жителей, из них трудоустроились более 78%.