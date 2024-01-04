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Posted 4 января, 14:13

Published 4 января, 14:13

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

В Башкирии расширят программу бесплатного профессионального обучения

4 января 2024, 14:13
Проект программы переобучения по востребованным в регионах направлениям на 2024 год представил для общественного обсуждения минтруд страны.

В программу включены новые категории граждан. Бесплатно получить профессию смогут все, кто желает трудоустроиться по приоритетным для рынка труда направлениям. Перечень специальностей будет определять правительство России с учетом потребности отраслей в кадрах.

Кроме того, обучение смогут пройти граждане с инвалидностью, а также те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Это может быть не только мать, но и отец, опекун, другой родственник.

Категории, на которые программа распространяется сейчас, также сохранятся. Это граждане 50+, неработающие мамы детей дошкольного возраста, отдельные категории молодежи до 35 лет, ветераны СВО, безработные и работники, находящиеся под риском увольнения. Подать заявку на обучение можно будет на портале «Работа России».

Поддержка предусмотрена национальным проектом «Демография». В Башкирии в рамках нацпроекта за три года обучение прошли 17,8 тыс. жителей, из них трудоустроились более 78%.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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