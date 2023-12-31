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В Башкирии откроется резиденция первобытного Деда Мороза

В Башкирии откроется резиденция первобытного Деда Мороза

31 декабря 2023, 06:01
Фото: 1MI
Музейный комплекс «Шульган-Таш» открывает резиденцию самого древнего седовласого волшебника — Деда Юмабая. Известно где находится резиденция и как туда попасть.

На территории известного республиканского музея «Шульган-Таш» открывается ледовая резиденция первобытного «Деда Мороза» республики — Деда Юмабая и его внучки.

Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» подготовил специальную. новогоднюю программу с участием нашего общего прадеда из каменного века. На территории также возвели ледовый городок с его юртой. Встретится с ними можно со 2 по 7 января.

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Самое масштабное событие состоится четвертого января. Рядом с ледовым дворцом Юмабая пройдет зимний фестиваль с конкурсом валенок и выставкой-ярмаркой. Завершится праздник концертом с участием местных фольклорных ансамблей и гостей из столицы Башкортостана.

В новогодние праздники музей работает с 10 до 18 часов без перерыва на обед.

#Тимур Алмаев
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