В Башкирии откроется резиденция первобытного Деда Мороза

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
На территории известного республиканского музея «Шульган-Таш» открывается ледовая резиденция первобытного «Деда Мороза» республики — Деда Юмабая и его внучки.
Историко-культурный музейный комплекс «Шульган-Таш» подготовил специальную. новогоднюю программу с участием нашего общего прадеда из каменного века. На территории также возвели ледовый городок с его юртой. Встретится с ними можно со 2 по 7 января.
Самое масштабное событие состоится четвертого января. Рядом с ледовым дворцом Юмабая пройдет зимний фестиваль с конкурсом валенок и выставкой-ярмаркой. Завершится праздник концертом с участием местных фольклорных ансамблей и гостей из столицы Башкортостана.
В новогодние праздники музей работает с 10 до 18 часов без перерыва на обед.