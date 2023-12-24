Олени, Мавлиев и стихи: в Уфе открыли резиденцию Деда Мороза

Мероприятие прошло на площади возле Горсовета. Там же должен открыться ледовый городок и каток. Пришедшие на торжественное событие дети читали стихи Деду Морозу, которые оценивал и Ратмир Мавлиев. Последний пригласил героя праздника на 450-летие Уфы.