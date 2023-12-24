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Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

В Уфе открылась резиденция Деда Мороза из Великого Устюга

Олени, Мавлиев и стихи: в Уфе открыли резиденцию Деда Мороза

24 декабря 2023, 13:13
Фото: 1MI

В Уфе открылась резиденция Деда Мороза из Великого Устюга

На мероприятии принял участие мэр города.

Градоначальник Уфы Ратмир Мавлиев принял участие в открытии резиденции Деда Мороза.

Мероприятие прошло на площади возле Горсовета. Там же должен открыться ледовый городок и каток. Пришедшие на торжественное событие дети читали стихи Деду Морозу, которые оценивал и Ратмир Мавлиев. Последний пригласил героя праздника на 450-летие Уфы.

Недавно мы рассказывали, сколько зарабатывают Снегурочка и Дед Мороз. А на железнодорожном вокзале главного новогоднего персонажа встречали чиновники, оставившие детей за оградой.

Чиновники встретили Деда Мороза в Уфе. Детей оставили за оградой
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#Общество#Уфа#Новый год#Идэль Гумеров#Дед Мороз
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