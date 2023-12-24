Олени, Мавлиев и стихи: в Уфе открыли резиденцию Деда Мороза

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Градоначальник Уфы Ратмир Мавлиев принял участие в открытии резиденции Деда Мороза.
Мероприятие прошло на площади возле Горсовета. Там же должен открыться ледовый городок и каток. Пришедшие на торжественное событие дети читали стихи Деду Морозу, которые оценивал и Ратмир Мавлиев. Последний пригласил героя праздника на 450-летие Уфы.
Недавно мы рассказывали, сколько зарабатывают Снегурочка и Дед Мороз. А на железнодорожном вокзале главного новогоднего персонажа встречали чиновники, оставившие детей за оградой.