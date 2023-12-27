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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Астрономы назвали дату первого звездопада в 2024 году

Первый звездопад в 2024 году жители Башкирии смогут увидеть уже в начале января

27 декабря 2023, 07:08
Фото: 1MI

Астрономы назвали дату первого звездопада в 2024 году

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Метеорный поток Квадрантиды будет действовать с 28 декабря по 12 января. Пик активности потока произойдет в ночь со 2 на 3 января. Астрономы прогнозируют до 120 «падающих звезд» в час.

Область вылета метеоров (радиант) находится под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.

«По прогнозам Международной метеорной организации, в ночь максимума ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе», — сообщили в планетарии.

По мнению ученых, лучшее время для наблюдения за небесными телами в данный период станет вторая половина ночи, — когда радиант потока находится максимально высоко над северо-восточным горизонтом.

#Общество#Новости Башкирии#Космос#Азамат Нухов#Космическое явление#Астрономия
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