Первый звездопад в 2024 году жители Башкирии смогут увидеть уже в начале января

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Метеорный поток Квадрантиды будет действовать с 28 декабря по 12 января. Пик активности потока произойдет в ночь со 2 на 3 января. Астрономы прогнозируют до 120 «падающих звезд» в час.
Область вылета метеоров (радиант) находится под ручкой ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас.
«По прогнозам Международной метеорной организации, в ночь максимума ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе», — сообщили в планетарии.
По мнению ученых, лучшее время для наблюдения за небесными телами в данный период станет вторая половина ночи, — когда радиант потока находится максимально высоко над северо-восточным горизонтом.