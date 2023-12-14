Владимир Путин ответил на вопрос про журналистку и автора канала «Адские бабки» Александру Баязитову, которую приговорили к 5 годам колонии по делу о «вымогательстве» у топ-менеджера Промсвязьбанка (обвинение просило 13 лет) Журналист Life назвал преследование журналистки "охотой на ведьм"

Владимир Путин ответил на вопрос про журналистку и автора канала «Адские бабки» Александру Баязитову, которую приговорили к 5 годам колонии по делу о «вымогательстве» у топ-менеджера Промсвязьбанка (обвинение просило 13 лет) Журналист Life назвал преследование журналистки «охотой на ведьм». Однако, Путин не согласился, потому что Баязитова не оппозиционер. «Не перегибайте, какая охота на ведьм? Что она такого сделала? Она что, крупный оппозиционный деятель, чтобы на нее охотиться?» Тем не менее, президент отметил, что нужно оценить, насколько такие тяжелые сроки уместны в подобных делах.