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Владимир Путин ответил на вопрос о возможном запрете абортов в стране. Я вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании

14 декабря 2023, 13:00

Владимир Путин ответил на вопрос о возможном запрете абортов в стране.

Я вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Это привело к употреблению суррогатов, увеличению самогоноварения и увеличению жертв от отравлений суррогатом. <…> В этой области тоже нужно действовать очень аккуратно. <…> Государство заинтересовано, если бы женщина, после того, как узнала о своей беременности, принимала решение в пользу сохранения жизни ребенка. Но права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться», — сказал президент.

Решить проблему, по мнению главы государства, может обращение населения к традиционным ценностям.

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