Владимир Путин ответил на вопрос о возможном запрете абортов в стране. Я вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании

Владимир Путин ответил на вопрос о возможном запрете абортов в стране. Я вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Это привело к употреблению суррогатов, увеличению самогоноварения и увеличению жертв от отравлений суррогатом. <…> В этой области тоже нужно действовать очень аккуратно. <…> Государство заинтересовано, если бы женщина, после того, как узнала о своей беременности, принимала решение в пользу сохранения жизни ребенка. Но права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться», — сказал президент. Решить проблему, по мнению главы государства, может обращение населения к традиционным ценностям.