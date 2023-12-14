mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Причиной серьезного подорожания яиц и курятина в стране Владимир Путина назвал выросший спрос, за которым не успевает отечественное производство

14 декабря 2023, 11:02

Пенсионерка из Краснодарского края спросила Владимира Путина почему в России так сильно подорожали яйца и курятина.

«У нас яйцо десяток — от 180 рублей до 220. Где и когда были такие цены? Куриная грудка была 165 рублей килограмм, сейчас 365. Крылышки были 150, теперь 265. Ну пожалейте пенсионеров. Мы не же не получаем миллионами пенсию»

Причиной серьезного роста цен на эти продукты в стране Владимир Путин назвал выросший спрос, за которым не успевает отечественное производство. Также, по словам президента вовремя не открыли импорт продукции из других стран.

Сожалею и приношу извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.
#Тимур Алмаев#Прямая линия с Владимиром Путиным 2023. Онлайн-трансляция
Подпишитесь
Владимир Путин сказал, когда наступит мир
Сегодня, 09:34
В Башкирии приняли дефицитный бюджет на 2024 год
Сегодня, 08:59
«Пиара не было»: Скандал с российскими биатлонистками в Уфе получил продолжение
Сегодня, 08:04
Названы категории граждан в Башкирии, которым в январе поднимут пенсии
Сегодня, 06:44
С начала года стоимость яиц в Башкирии выросла на 51,3%
Сегодня, 05:45
Развитие территории присутствия — одна из приоритетных задач ООО «Башкирская медь»
4 декабря, 09:12