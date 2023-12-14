Причиной серьезного подорожания яиц и курятина в стране Владимир Путина назвал выросший спрос, за которым не успевает отечественное производство

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Пенсионерка из Краснодарского края спросила Владимира Путина почему в России так сильно подорожали яйца и курятина.
«У нас яйцо десяток — от 180 рублей до 220. Где и когда были такие цены? Куриная грудка была 165 рублей килограмм, сейчас 365. Крылышки были 150, теперь 265. Ну пожалейте пенсионеров. Мы не же не получаем миллионами пенсию»
Причиной серьезного роста цен на эти продукты в стране Владимир Путин назвал выросший спрос, за которым не успевает отечественное производство. Также, по словам президента вовремя не открыли импорт продукции из других стран.
Сожалею и приношу извинения на этот счет. Это сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.