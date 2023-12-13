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Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

В Уфе от рук вандалов пострадала праздничная иллюминация

В Уфе вандалы испортили праздничную иллюминацию, установленную несколько дней назад

13 декабря 2023, 08:47
Фото: Илвир Нурдавлятов// VK.com

В Уфе от рук вандалов пострадала праздничная иллюминация

Об этом сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

В Уфе неизвестные испортили новогоднюю иллюминацию в сквере Юнармейцев в Кировском районе Уфы. Праздничные украшения были установлены здесь всего несколько дней назад.

Фото: Илвир Нурдавлятов// VK.com

Всего от рук вандалов пострадало порядка 20 светящихся шаров. Часть украшений была украдена, часть — пришла в негодность.

«Хочется спросить, неужели есть люди, которым настолько необходимы эти шары или они кому-то мешали?» — написал Нурдавлятов.

Как сообщил чиновник, администрация района со своей стороны готовит обращение в правоохранительные органы с приложением фото и видеоматериалов.

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