В Уфе вандалы испортили праздничную иллюминацию, установленную несколько дней назад

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В Уфе неизвестные испортили новогоднюю иллюминацию в сквере Юнармейцев в Кировском районе Уфы. Праздничные украшения были установлены здесь всего несколько дней назад.
Всего от рук вандалов пострадало порядка 20 светящихся шаров. Часть украшений была украдена, часть — пришла в негодность.
«Хочется спросить, неужели есть люди, которым настолько необходимы эти шары или они кому-то мешали?» — написал Нурдавлятов.
Как сообщил чиновник, администрация района со своей стороны готовит обращение в правоохранительные органы с приложением фото и видеоматериалов.