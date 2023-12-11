Уфа готовится к празднику: узнали как власти украсят город к Новому году 2023–2024

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
В преддверии праздников Башкирия преобразится благодаря установке обширного количества новогодних деревьев. Из общего числа 2103 елей, большинство, 1820, будут представлять собой живые растения, в то время как 283 окажутся искусственными. К тому же в Уфе, городские районы украсят 19 тематических площадок. Также, власти планируют развернуть более 218 километров световых конструкций, а также разместить свыше двух тысяч различных арт-объектов для создания праздничной атмосферы.
В Уфе украсят аллею по улице Пушкина. Световая композиция «Звездное небо» появится между улицами Ленина и Карла Маркса. Эта конструкция, напоминающая букву П и имеющая высоту от 6 до 7 метров, будет украшена светодиодными лентами, создающими мерцание в различных оттенках.
Также известно, что главные ёлки столицы Башкирии появятся на площади перед «Торатау» и перед зданием муниципального управления. Рабочие уже начали устанавливать центральную ёлку Уфы на горсовете, высотой в 10 метров, оснащённой пиксельной подсветкой, а также власти планировали возвести снежную горку, достигающей 12 метров в высоту. На площади перед «Торатау» также планируется возвести детскую горку из дерева высотой в 12 метров. Кроме это на площадях появятся новогодние композиции в виде числа 2024. Символы новогодних праздников — Дед Мороз, Снегурочка и дракон также будут присутствовать на праздничных площадках.
Мэр Ратмир Мавлиев подчеркнул, что город уже начал сверкать новыми огнями: недавно они зажглись на проспекте Октября, на Сочинской улице, а также на бульваре Ибрагимова. В ближайшее время набережная Белой преобразится, когда на ледовом катке оживёт праздничная иллюминация. Его протяженность около 1 километра, а общая площадь 12500 кв. метров. Также известно, что в городе уже открылся ледовый каток площадью 17 тысяч квадратных метров по адресу ул. Александра Невского, 17 — стадион «Строитель».
Ранее Mkset сообщал о ледовых катках. Всего в Уфе откроется 32 катка, 3 из которых будут крытыми. Подробнее где конкретно появятся ледовые катки, смотрите в сюжете.