Уфа готовится к празднику: узнали как власти украсят город к Новому году 2023–2024

Также известно, что главные ёлки столицы Башкирии появятся на площади перед «Торатау» и перед зданием муниципального управления. Рабочие уже начали устанавливать центральную ёлку Уфы на горсовете, высотой в 10 метров, оснащённой пиксельной подсветкой, а также власти планировали возвести снежную горку, достигающей 12 метров в высоту. На площади перед «Торатау» также планируется возвести детскую горку из дерева высотой в 12 метров. Кроме это на площадях появятся новогодние композиции в виде числа 2024. Символы новогодних праздников — Дед Мороз, Снегурочка и дракон также будут присутствовать на праздничных площадках.