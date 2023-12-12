В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Согласно данным министерства здравоохранения Республики Башкортостан, с момента начала эпидемии, инфекция COVID-19 была подтверждена у 381 808 человек. За последние 24 часа отмечено 369 новых случаев заражения.
На данный момент, под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 4416 пациентов, тогда как в стационаре получают лечение 265 человек. В течение последнего дня 357 человек были разрешены к выписке, благодаря чему общее количество выздоровевших достигло 371 011. Дополнительных смертей, вызванных вирусом, зафиксировано не было, и общее число летальных исходов остается на уровне 6 116.
Напомним, что Минздрав России объявило о регистрации обновленной версии вакцины «Спутник Лайт», адаптированной для борьбы с «омикрон» — новым штаммом COVID-19. Вакцинация будет в первую очередь направлена на защиту наиболее уязвимых групп населения, так как производство вакцины только началось и ее количество пока ограничено. Этот препарат разработан таким образом, что позволяет формировать защитный иммунный ответ на последние мутации вируса.