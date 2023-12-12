В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

Напомним, что Минздрав России объявило о регистрации обновленной версии вакцины «Спутник Лайт», адаптированной для борьбы с «омикрон» — новым штаммом COVID-19. Вакцинация будет в первую очередь направлена на защиту наиболее уязвимых групп населения, так как производство вакцины только началось и ее количество пока ограничено. Этот препарат разработан таким образом, что позволяет формировать защитный иммунный ответ на последние мутации вируса.