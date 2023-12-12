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За день в Башкирии зарегистрировали 369 новых случаев COVID-19

В Башкирии зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

12 декабря 2023, 08:47
Фото: 1MI

За день в Башкирии зарегистрировали 369 новых случаев COVID-19

О росте заболеваемости COVID-19 в Башкирии вчера сообщил Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения республики.

Согласно данным министерства здравоохранения Республики Башкортостан, с момента начала эпидемии, инфекция COVID-19 была подтверждена у 381 808 человек. За последние 24 часа отмечено 369 новых случаев заражения.

На данный момент, под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 4416 пациентов, тогда как в стационаре получают лечение 265 человек. В течение последнего дня 357 человек были разрешены к выписке, благодаря чему общее количество выздоровевших достигло 371 011. Дополнительных смертей, вызванных вирусом, зафиксировано не было, и общее число летальных исходов остается на уровне 6 116.

Напомним, что Минздрав России объявило о регистрации обновленной версии вакцины «Спутник Лайт», адаптированной для борьбы с «омикрон» — новым штаммом COVID-19. Вакцинация будет в первую очередь направлена на защиту наиболее уязвимых групп населения, так как производство вакцины только началось и ее количество пока ограничено. Этот препарат разработан таким образом, что позволяет формировать защитный иммунный ответ на последние мутации вируса.

#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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