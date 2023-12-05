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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

«Ещё неизвестно, где лежал». Мать ребёнка, которого ударили ножом, опасается инфекции

5 декабря 2023, 06:48

Мать мальчика, получившего ножевое ранение, опасается из-за возможной инфекции

Женщина находится в шоковом состоянии.

Мама мальчика, на которого сверстник напал с ножом во время перемены, рассказала о состоянии юноши. Об этом сообщает «ГТРК Башкортостан».

Женщина находится в шоковом состоянии. Она ещё не посещала сына в больнице, но боится, что через нож в организм ребёнка могла перейти инфекция: «Ещё неизвестно, где лежал [этот нож]». Мать сказала, что сыну поставили дренаж.

Напомним, случай произошёл в Кармаскалинском районе. Семиклассник, не выдержав обиды, решил расквитаться с товарищем из старшего класса, к которому приревновал возлюбленную. Конфликт закончился колото-резанной раной.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Кармаскалинский район
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