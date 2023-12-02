Жительница Башкирии скончалась в результате падения в яму с опасными отходами

По предварительным данным, сегодня около пяти часов утра территории бывшей котельной в селе Ургаза Баймаксого района республики. По неизвестной причине две женщины решили проехать на автомобиле через бывшую котельную. В пути следования они наехали на пригорок и, выйдя из машины, упали в мазутную яму.