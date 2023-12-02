Жительница Башкирии скончалась в результате падения в яму с опасными отходами

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
По предварительным данным, сегодня около пяти часов утра территории бывшей котельной в селе Ургаза Баймаксого района республики. По неизвестной причине две женщины решили проехать на автомобиле через бывшую котельную. В пути следования они наехали на пригорок и, выйдя из машины, упали в мазутную яму.
В результате одна из женщин скончалась, другая доставлена в медицинское учреждение.
Для установления всех обстоятельств произошедшего, координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Баймакского района Альфред Галиакберов.
В ходе проверки будет дана оценка действиям балансодержателя объекта, ответственного за надлежащее содержание имущества. По результатам поверки, при наличии оснований, будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.