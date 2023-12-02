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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В Башкирии две женщины упали в яму с мазутом

Жительница Башкирии скончалась в результате падения в яму с опасными отходами

2 декабря 2023, 07:59
Фото: Прокуратура РБ

В Башкирии две женщины упали в яму с мазутом

Прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, сегодня около пяти часов утра территории бывшей котельной в селе Ургаза Баймаксого района республики. По неизвестной причине две женщины решили проехать на автомобиле через бывшую котельную. В пути следования они наехали на пригорок и, выйдя из машины, упали в мазутную яму.

В результате одна из женщин скончалась, другая доставлена в медицинское учреждение.

Фото: Прокуратура РБ

Для установления всех обстоятельств произошедшего, координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Баймакского района Альфред Галиакберов.

В ходе проверки будет дана оценка действиям балансодержателя объекта, ответственного за надлежащее содержание имущества. По результатам поверки, при наличии оснований, будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

#Общество#Происшествия#Азамат Нухов#Инцидент
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