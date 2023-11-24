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Мобилизованный из Башкирии приговорён к реальному сроку судом в Екатеринбурге

За СОЧ — в места не столь отдалённые. Мобилизованный из Уфы получил тюремный срок

24 ноября 2023, 09:53
Фото: 1MI

Мобилизованный из Башкирии приговорён к реальному сроку судом в Екатеринбурге

Суд не учёл тот факт, что брат мобилизованного добровольно ушёл в зону СВО.

Центральный военный окружной суд отклонил апелляцию мобилизованного уфимца, который был осужден на 5 лет за самовольное оставление части. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Башкортостан».

Ранее уфимец получил 5 лет тюремного заключение за преступление, совершённое по части 5 статьи 337 Уголовного кодекса — самовольное оставление части. По словам Романа Петрова (адвоката военнослужащего), 5 лет — минимальный срок для такой статьи.

Роман Петров сообщил, что боец был призван по мобилизации в конце прошлого года и прибыл в распоряжение части в зоне СВО. Затем попал под обстрел и получил ранение. Придя в себя, уфимец решил отправиться домой без военно-врачебной комиссии. Но когда солдат пришёл домой, по месту прописки объявилась военная полиция.

В августе Уфимский гарнизонный военный суд признал его виновным, учтя в качестве смягчаяющих обстоятельств то, что отец мобилизованного — инвалид, которому нужен уход. Но ни Уфимский гарнизонный военный суд, ни Центральный военный окружной суд не обратили внимание на другой факт — брат бойца добровольно пошёл на фронт.

Нашему изданию Роман Петров сообщил, что приговор вступил в законную силу, но может быть обжалован в кассационном порядке.

#Общество#Происшествия#Мобилизация#Уфа#Новости Башкирии#Екатеринбург#Идэль Гумеров#Военный суд
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