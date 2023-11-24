За СОЧ — в места не столь отдалённые. Мобилизованный из Уфы получил тюремный срок

Роман Петров сообщил, что боец был призван по мобилизации в конце прошлого года и прибыл в распоряжение части в зоне СВО. Затем попал под обстрел и получил ранение. Придя в себя, уфимец решил отправиться домой без военно-врачебной комиссии. Но когда солдат пришёл домой, по месту прописки объявилась военная полиция.