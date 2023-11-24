За СОЧ — в места не столь отдалённые. Мобилизованный из Уфы получил тюремный срок

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Центральный военный окружной суд отклонил апелляцию мобилизованного уфимца, который был осужден на 5 лет за самовольное оставление части. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Башкортостан».
Ранее уфимец получил 5 лет тюремного заключение за преступление, совершённое по части 5 статьи 337 Уголовного кодекса — самовольное оставление части. По словам Романа Петрова (адвоката военнослужащего), 5 лет — минимальный срок для такой статьи.
Роман Петров сообщил, что боец был призван по мобилизации в конце прошлого года и прибыл в распоряжение части в зоне СВО. Затем попал под обстрел и получил ранение. Придя в себя, уфимец решил отправиться домой без военно-врачебной комиссии. Но когда солдат пришёл домой, по месту прописки объявилась военная полиция.
В августе Уфимский гарнизонный военный суд признал его виновным, учтя в качестве смягчаяющих обстоятельств то, что отец мобилизованного — инвалид, которому нужен уход. Но ни Уфимский гарнизонный военный суд, ни Центральный военный окружной суд не обратили внимание на другой факт — брат бойца добровольно пошёл на фронт.
Нашему изданию Роман Петров сообщил, что приговор вступил в законную силу, но может быть обжалован в кассационном порядке.