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Индустриальный парк «Великий камень» и ТПП РБ подписали Меморандум о сотрудничестве

Индустриальный парк «Великий камень» и ТПП РБ подписали Меморандум о сотрудничестве

22 ноября 2023, 14:27
Меморандум о сотрудничестве заключили на полях Международной недели бизнеса в Уфе Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» и ТПП РБ. Подпись под документом поставили начальник управления по привлечению инвестиций «Великого камня» Петр Филипович и президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Уже налажено взаимодействие как с КНР, так и с Беларусью по вопросам передачи технологий и производственных мощностей в рамках совместной кооперации. Меморандум станет хорошим механизмом развития высоких технологий в наших республиках юридически.

«У нас уже налажены очень хорошие контакты с торгово-промышленной палатой Беларуси. Совместно мы провели несколько бизнес-миссий для предприятий наших регионов. Бизнес двух республик активно участвует в промышленных выставках и деловых форумах как в Уфе, так и в Беларуси», — отметил Тимур Хакимов.

Топ-менеджер администрации индустриального парка «Великий камень» по привлечению инвестиций Пётр Филипович считает, что меморандум о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан создаст условия для будущего взаимодействия с регионом на регулярной основе.

«Мы будем сотрудничать по вопросам улучшения инвестиционной среды и бизнес-климата. Важно и то, что соглашение предполагает оказание поддержки по реализации и дальнейшему продвижению инвестиционных проектов. Это позволит развивать взаимодействие между резидентами парка и предприятиями Башкортостана», — отметил Пётр Филипович.
#Общество#Экономика#Башкирия#Новости Башкирии#Сотрудничество
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