Индустриальный парк «Великий камень» и ТПП РБ подписали Меморандум о сотрудничестве

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Уже налажено взаимодействие как с КНР, так и с Беларусью по вопросам передачи технологий и производственных мощностей в рамках совместной кооперации. Меморандум станет хорошим механизмом развития высоких технологий в наших республиках юридически.
«У нас уже налажены очень хорошие контакты с торгово-промышленной палатой Беларуси. Совместно мы провели несколько бизнес-миссий для предприятий наших регионов. Бизнес двух республик активно участвует в промышленных выставках и деловых форумах как в Уфе, так и в Беларуси», — отметил Тимур Хакимов.
Топ-менеджер администрации индустриального парка «Великий камень» по привлечению инвестиций Пётр Филипович считает, что меморандум о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан создаст условия для будущего взаимодействия с регионом на регулярной основе.
«Мы будем сотрудничать по вопросам улучшения инвестиционной среды и бизнес-климата. Важно и то, что соглашение предполагает оказание поддержки по реализации и дальнейшему продвижению инвестиционных проектов. Это позволит развивать взаимодействие между резидентами парка и предприятиями Башкортостана», — отметил Пётр Филипович.