Путепровод в «Чистые пруды»: как новые шесть полос изменили будущее района в Кирове

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Изменила ли она качество жизни жителей мирокрайона выясняем в новом выпуске проекта «Дорожная карта».
В 2008 году на южной окраине Кирова началось строительство нового жилого района «Чистые пруды». Менее чем через 10 лет район насчитывал уже 40 многоэтажных жилых домов, его площадь составляла 60 гектар, а население превышало 25 тысяч человек. На сегодняшний день «Чистые пруды» уже можно назвать городом в городе.
Район обладает собственной современной инфраструктурой, активно застраивается и продолжает развиваться. Жильё здесь из доступного сегмента, поэтому населяют «Чистые пруды» в основном молодые семьи, студенты, а также люди, перебравшиеся из области в Киров. Почти четверть населения района составляют дети до 16 лет. Такая особая демография определяет дух района.
Люди здесь не привыкли ждать, что кто-то решит их проблемы, и, при необходимости, быстро организуются в инициативные группы. Что возможно — решают сами, привлекают застройщика и администрацию города. Общими усилиями добиваются качественных условий жизни в своем районе. Так, например, был решен вопрос наличия зоны для прогулок на «Чистых прудах». Вдоль речки Мостовицы благоустроили территорию и создали парк «Молодежный».
Но не все проблемы возможно решить усилиями и волей обычных граждан. Многое в регионах не под силу решить и местным властям. Именно поэтому в самых различных областях нашей жизни реализуются национальные проекты. Только привлечение инструментов федерального уровня позволяет решать сложные масштабные задачи.
В случае района «Чистые пруды» федеральная поддержка позволила решить давно наболевшую проблему транспортной доступности. Главной вехой в этой истории стало строительство шестиполосного путепровода, который соединил «Чистые пруды» с центром Кирова. Этот дорожный объект стал самым крупным построенным в городе за последние два десятилетия.
Помимо самого путепровода, в новом районе была продлена улица Ивана Попова, а старый участок этой улицы был отремонтирован по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». До открытия путепровода жители микрорайона могли попасть в центр города по единственному пути, что создавало крайне сложную транспортную ситуацию.
Путь проходил через узкие улицы: Деповскую, Украинскую, Мельничную. К слову, все эти улицы, а также улица Чистопрудненская, тоже были в последние несколько лет отремонтированы по нацпроекту. Так вот, по этому маршруту ездили и легковые автомобили, и грузовики, и четыре маршрута общественного транспорта. Многие жители предпочитали пешком добираться до железнодорожного вокзала, а уже оттуда продолжать путь на автобусе. В 2015 году приступили к строительству путепровода.
Решение о строительстве было принято по инициативе Президента России Владимира Путина. 31 августа 2019 года состоялось торжественное открытие. Протяженность объекта составила 1,57 км. Расчётная скорость движения по шестиполосной трассе — 80 км/час. Общая стоимость строительства составила около 3 млрд рублей. В основном это федеральные средства. Путепровод по улице Ивана Попова соединил «Чистые пруды» с улицей Щорса. Первым делом по путепроводу запустили два автобусных маршрута. Сейчас их три.
Новая дорога оказала мгновенное влияние на жизнь района. Выбраться с семьей погулять в центр, на культурное мероприятие, или, скажем, отвезти детей в какую-нибудь спортивную секцию стало на порядок проще. Естественно выросли и цены на жилье. Строительство новых домов стало еще более перспективным, а это уже потенциальные дополнительный транспортные нагрузки.
Соблюсти этот шаткий баланс, эффективно использовать существующие объекты и грамотно включать в систему новые — сложная градостроительная задача. В ней тысячи важных мелочей. Ведь даже то, как организованы парковки и выезды из двора в вашем доме влияет на дорожную ситуацию во всей округе.
Остаётся пожелать району «Чистые пруды» грамотного развития. Если учесть, что путепровод построенный к нему — шестиполосный, то выходит, что «Чистым прудам» прочат большое будущее и множество новых жителей.