Дорожная карта России

Шоу-проект "Дорожная карта" - это уникальный транспортный эксперимент,
который мы решили провести по всей России. Мы выясним как новые
транспортные объекты - мосты, путепроводы и трассы, построенные в рамках
нацпроекта "Безопасные качественные дороги" изменили жизнь жителей: сделали
городские маршруты более комфортными и сократили время в пути.
Для этого наши эксперты: автоблогер с 10-летним водительским стажем Артем
Коротанов и социолог Дарья Килина вместе с жителями попробуют испытать
транспортные объекты на прочность, городские маршруты – на проходимость, и
проверить уровень кортизола у автомобилистов, проводивших десятки минут в
пробках.
Каждый из испытуемых транспортных объектов появился в последнее
десятилетие и должен был разгрузить городской трафик, но стало ли это
спасением для жителей? Проверим и откроем «Дорожную карту».
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