Проблема аппетита у детей: как определить, что ребенок насытился

Объем питания для разных возрастных групп детей может отличаться, и молоко может быть выдано младенцам в дозировке от 54 до 234 мл. Ключевые признаки голода и насыщения у ребенка следует учитывать: если малыш сжимает кулаки, это может означать, что он хочет поесть, а если его конечности расслаблены, значит он уже наелся.