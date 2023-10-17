«Восстанавливают безобразно»: мэр Уфы разнес чиновников за ремонт гарантийных дорог

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев высказался о проведении работ на отремонтированных улица города ресурсоснабжающими компаниями. Было отмечено, что такие дороги находятся на гарантии и после проведения соответствующих работы восстанавливаются безобразно.
— У нас есть факты, когда дорогу отремонтировали, она стоит на гарантии. И тут приходит какая-то ресурсная организация и начинает производить свои работы. Получилось-получилось. Но восстанавливают безобразно, а дорога на гарантии, — Ратмир Мавлиев.
Так, мэр поручил подчиненным держать на особенном контроле ремонт на гарантийных дорогах. Такие дороги должны восстанавливаться соответствующим подрядчиком, чтобы соответствующее качество было обеспечено.