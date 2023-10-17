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«Восстанавливают безобразно»: мэр Уфы разнес чиновников за ремонт гарантийных дорог

«Восстанавливают безобразно»: мэр Уфы разнес чиновников за ремонт гарантийных дорог

17 октября 2023, 08:07
Фото: 1MI
Вопрос был поднят сегодня, 17 октября, в ходе оперативного совещания в мэрии.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев высказался о проведении работ на отремонтированных улица города ресурсоснабжающими компаниями. Было отмечено, что такие дороги находятся на гарантии и после проведения соответствующих работы восстанавливаются безобразно.

— У нас есть факты, когда дорогу отремонтировали, она стоит на гарантии. И тут приходит какая-то ресурсная организация и начинает производить свои работы. Получилось-получилось. Но восстанавливают безобразно, а дорога на гарантии, — Ратмир Мавлиев.

Так, мэр поручил подчиненным держать на особенном контроле ремонт на гарантийных дорогах. Такие дороги должны восстанавливаться соответствующим подрядчиком, чтобы соответствующее качество было обеспечено.

#Элина Сайфранова#Транспорт
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