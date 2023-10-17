Копайгородский: Темпы строительства школ и детских садов в Сочи выросли на 250%

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Начиная с 2020 года на курорте появилось девять образовательных учреждений, введено 3 тысячи новых школьных мест и более 500 мест в детсадах. Спортивная инфраструктура города пополнилась 70 новыми объектами, из которых 8 — футбольные поля, пишет kommersant.ru.
Строительству социальных объектов оказывают поддержку губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и Правительство РФ. Кроме этого, проекты реализуются за счет инвестиционных средств.
Глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал о строящихся в городе шести школах. Далее на очереди — строительство еще четырех общеобразовательных учреждений.
Самая многонациональная школа №19 из восьми корпусов с собственным пляжем и летним лагерем в Мамайке, а также детский сад на Красной Поляне и самая высокогорная школа на четыреста мест являются успешными примерами развития социальной инфраструктуры за последний год.
А в течение ближайших трех лет планируется увеличить количество мест в школах Сочи на 13 000.
В октябре этого года в городе завершился этап строительства школы в микрорайоне Министерские Озера. Учреждение рассчитано на 1100 мест. Кроме этого, ждут открытия детского сада на 550 мест, который строится на основе договора комплексного развития территории в поселке Кудепста.
Отмечается, что за текущий финансовый год планируется реализовать шестьдесят восемь объектов социальной значимости в области спорта, культуры, здравоохранения, образования, жилфонда. Размер предусмотренного на этот период финансирования составляет четырнадцать миллиардов рублей. На ближайшие три года эта сумма превысит сорок три с половиной миллиарда рублей.
В рамках соцстроительства в Сочи возводятся и спортобъекты. Так, в поселке Кудепста летом этого года открылся Зал единоборств, а в спортшколе №1 после капремонта запустили теннисные корты, оборудованные твердым покрытием. Их открыли ко Дню физкультурника.
Сейчас в процессе строительства находятся две спортплощадки и пятнадцать воркаут-площадок. В Лазаревском районе на улице Павлова оборудовали футбольное поле. На улице Измайловской в селе Краевско-Армянском появилась такая же площадка. На ней тренируются около 700 воспитанников спортшколы по футболу города Сочи. Как отметил Копайгородский, планы обустроить эту площадку появились еще семь лет назад.
В соответствии с новым Генпланом развития города до 2044 года, в Сочи построят 530 крупных объектов: 170 детских садов, 56 школ, 67 учреждений дополнительного образования, 10 больниц, 78 поликлиник, 5 станций скорой медицинской помощи, 40 библиотек, 40 клубных учреждений, 53 спортзала, 17 бассейнов. Для них определены территории площадью 771 га. Еще сто шестьдесят восемь гектаров предназначены для плоскостных сооружений для занятий спортом. Их построят в разных микрорайонах города.