Копайгородский: Темпы строительства школ и детских садов в Сочи выросли на 250%

Сейчас в процессе строительства находятся две спортплощадки и пятнадцать воркаут-площадок. В Лазаревском районе на улице Павлова оборудовали футбольное поле. На улице Измайловской в селе Краевско-Армянском появилась такая же площадка. На ней тренируются около 700 воспитанников спортшколы по футболу города Сочи. Как отметил Копайгородский, планы обустроить эту площадку появились еще семь лет назад.