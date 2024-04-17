Кто бы ни был мэром Сочи, вокруг его личности всегда будут множиться слухи и домыслы. Мы собрали только факты из биографии Алексея Копайгородского и о его деятельности на посту сочинского градоначальника.

У Копайгородского три высших образования Первое высшее образование Алексей Сергеевич получил в военном вузе, куда он поступил сразу после окончания школы. Затем он последовательно окончил юридический институт и РАНХиГС. Таким образом, в арсенале Алексея Копайгородского три диплома по специальностям: «комплексная защита объектов информатизации», «юриспруденция», «государственное и муниципальное управление». Помимо этого, Алексей Сергеевич защитил диссертацию и получил степень кандидата педагогических наук. Копайгородский 10 лет отдал службе в армии Алексей Сергеевич получил диплом одного из престижнейших российских военных вузов — Краснодарского высшего военного училища. И следующие 10 лет посвятил службе в ВС РФ как специалист по защите информации. От армии у Копайгородского — высокая самодисциплина и самоорганизованность, умение принимать сложные решения и отвечать за них, навыки работы в команде, четкое выполнение поручений. Сочинский мэр придерживается четкого распорядка дня, любит пробежки и спорт и старается привить спортивный образ жизни всем сочинцам. От армии у Алексея Копайгородского — умение принимать сложные решения и отвечать за них . Фото: sochi.ru Копайгородский сделал стремительную карьеру Стремительный взлет по карьерной лестнице начался с того момента, когда Алексей Сергеевич поступил на работу в департамент внутренней политики администрации Краснодарского края. Это произошло в 2014 году. А уже в 2017 году он становится вице-губернатором Краснодарского края. Еще через два года 38-летнего Алексея Копайгородского утверждают на должности мэра Сочи. Во время работы в администрации Краснодарского края Алексей Сергеевич Копайгородский отвечал за спорт и работу с молодежью, за развитие гражданского общества. Отсюда и нынешние приоритеты деятельности Копайгородского, в первую очередь — повышение уровня жизни сочинцев. Копайгородский — счастливый семьянин На самом деле Алексей Сергеевич не любит распространяться о своей личной жизни. Но это не значит, что сочинскому мэру есть что скрывать. Копайгородский женат и вместе с супругой воспитывает двух детей. Семейную и личную жизнь Копайгородский не афиширует, ссылаясь на то, что горожане должны судить о нем по его делам и достижениям. Приоритеты деятельности Алексея Копайгородского — повышение уровня жизни сочинцев . Фото: sochi.ru Копайгородскому досталось непростое наследство Многие считают, что молодому мэру достался процветающий курортный город с развитой туристической инфраструктурой. Но это не так. Действительно, при подготовке к зимней Олимпиаде 2014 года в развитие туристической и курортной инфраструктуры Сочи было вложено немало средств. Но это породило и множество проблем. Во-первых, активная застройка города туристическими и курортными объектами создала непосильную нагрузку на инженерные коммуникации. Системы водоотведения, водопровода, очистные сооружения и канализационные коммуникации могут не справиться с возросшим потреблением. Поэтому Копайгородский в первую очередь запустил комплексные процессы обновления городской инженерной инфраструктуры. Фактически Алексей Сергеевич взялся за реализацию второй олимпийской стройки, только под землей. Во-вторых, в Сочи проводилась бессистемная застройка многоэтажными домами, что привело к дефициту мест в социальных объектах. Копайгородский одним из первых своих указов на посту мэра запретил застройку города высотными домами без одновременного возведения объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, команда Алексея Копайгородского развернула работу по реализации краевых и федеральных программ по возведению детских садов и школ. Копайгородский сумел наладить связь с горожанами С первых месяцев работы на должности сочинского градоначальника Копайгородский начал налаживать связь с населением. Молодой мэр убежден, что при принятии управленческих решений нужно обязательно учитывать мнение горожан. Алексей Сергеевич Копайгородский регулярно проводит личный прием граждан, выездные встречи с сочинцами, общественные обсуждения по благоустройству города. Решение вопросов, с которыми сочинцы обращаются в администрацию, находится на личном контроле Копайгородского. Алексей Сергеевич Копайгородский регулярно проводит личный прием граждан . Фото: sochi.ru Копайгородский вошел в тройку лучших российских мэров В конце 2022 года Алексей Копайгородский вошел в топ-3 лучших российских градоначальников наряду с мэрами Казани и Москвы. И это неудивительно. За последние четыре года Сочи изменился, и явно в лучшую сторону. Возводятся школы и детсады, спортплощадки и жилые дома для переселенцев из аварийного жилья, проводится благоустройство пляжей, общественных территорий, скверов, набережных, парков, ведется ремонт дорог и инженерных коммуникаций. По инициативе Копайгородского разработан Генеральный план развития курорта до 2030 года. Согласно документу, в городе появится свыше трёхсот объектов здравоохранения, образования и культуры, будут благоустроены набережные и пляжи, разбиты новые парки и скверы. Конечно, как и у всякого успешного топ-менеджера, у Копайгородского есть свои недоброжелатели. В желтой прессе и соцсетях нередко возникают сообщения о коррупционных скандалах, в которых якобы замешан сочинский мэр. Но весь этот «компромат» не имеет под собой оснований — реальные заслуги Алексея Копайгородского и процветающий Сочи говорят сами за себя.